In de software-ontwikkelingsindustrie hebben no-code platforms aan populariteit gewonnen door gebruikers in staat te stellen applicaties te maken zonder dat ze daarvoor coderingskennis nodig hebben. Een van die platforms is Zoho Creator. Dit artikel gaat dieper in op de geschiedenis van het platform, de belangrijkste functies en laat zien hoe het werkt.

Zoho Corporation, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, lanceerde Zoho Creator in 2006. Sridhar Vembu en Tony Thomas richtten het platform op als onderdeel van Zoho's suite van zakelijke productiviteitstoepassingen. Zoho Creator is gebouwd met de visie om bedrijven, zowel groot als klein, in staat te stellen om applicaties op maat te maken voor hun specifieke behoeften, zonder de beperkingen van traditioneel coderen.

Hoe werkt het?

Zoho Creator stelt gebruikers in staat om web- en mobiele applicaties te bouwen via een visuele interface, waardoor het schrijven van complexe code overbodig wordt. Het platform biedt een intuïtieve drag-and-drop interface, waarmee gebruikers moeiteloos gebruikersinterfaces kunnen ontwerpen, workflows kunnen creëren en bedrijfsprocessen kunnen automatiseren.

Gebruikers kunnen beginnen met het bouwen van applicaties door het definiëren van gegevensstructuren, bekend als formulieren, in de gebruiksvriendelijke interface van Zoho Creator. Deze formulieren fungeren als bouwstenen voor het opslaan en beheren van gegevens. Met verschillende formuliervelden en aanpassingsopties kunnen gebruikers krachtige en dynamische applicaties maken die specifiek zijn voor hun bedrijf.

Zoho Creator biedt ook een krachtige scripting engine genaamd Deluge, een low-code programmeertaal, waarmee gebruikers logica kunnen toevoegen en acties kunnen automatiseren binnen hun applicaties. Deluge vereenvoudigt complexe workflows, maakt het implementeren van geavanceerde bedrijfsregels eenvoudiger en integreert met andere Zoho applicaties en applicaties van derden.

Belangrijkste functies

Het platform komt tegemoet aan de uiteenlopende eisen van ontwikkelaars en organisaties en biedt essentiële functies:

Drag-and-Drop Interface: Zoho Creator biedt een intuïtieve interface, waarmee gebruikers applicatieschermen moeiteloos kunnen ontwerpen met de drag-and-drop mogelijkheden.

Uitgebreide formuliervelden: Het platform biedt een breed scala aan formuliervelden, zodat gebruikers verschillende soorten gegevens kunnen vastleggen, zoals tekst, nummers, data, bijlagen, handtekeningen en meer.

Workflow automatisering: Zoho Creator faciliteert de automatisering van terugkerende taken en bedrijfsprocessen door middel van workflow management. Deze functie stroomlijnt activiteiten, bespaart tijd en verhoogt de productiviteit.

Geavanceerde rapporten en dashboards: Gebruikers kunnen gebruik maken van de rapportage- en dashboardfuncties van Zoho Creator om gegevens te analyseren, belangrijke statistieken bij te houden en bruikbare inzichten te krijgen. Aanpasbare grafieken en diagrammen maken het eenvoudig om gegevens te visualiseren.

Samenwerking en integratie: Zoho Creator maakt samenwerking tussen teamleden mogelijk doordat meerdere gebruikers tegelijkertijd aan dezelfde applicatie kunnen werken. Het platform ondersteunt ook naadloze integratie met andere Zoho applicaties en populaire diensten van derden zoals G Suite en Office 365.

Mobiele applicatie ontwikkeling: Zoho Creator stelt gebruikers in staat om native mobiele applicaties te ontwikkelen voor iOS en Android apparaten. Deze applicaties kunnen eenvoudig worden gepubliceerd en gedistribueerd, waardoor eindgebruikers een naadloze mobiele ervaring hebben.

Wie kan het gebruiken?

Zoho Creator richt zich op een divers publiek dankzij de gebruiksvriendelijke interface en veelzijdige mogelijkheden. Hier zijn enkele groepen die gebruik kunnen maken van de kracht van Zoho Creator:

Kleine ondernemers: Ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven kunnen Zoho Creator gebruiken om applicaties op maat te maken voor hun bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om het beheren van leads, het bijhouden van voorraden of het automatiseren van verkoopworkflows, Zoho Creator kan de juiste tools bieden om activiteiten te optimaliseren.

IT-professionals: Voor IT-professionals en ontwikkelaars kan Zoho Creator een waardevol hulpmiddel zijn om snel prototypes te maken en applicaties te implementeren. Het stelt hen in staat om zich te concentreren op taken met een hogere waarde, terwijl niet-technische teamleden kunnen deelnemen aan het ontwikkelingsproces.

Niet-technische professionals: Zoho Creator stelt niet-technische professionals, zoals marketeers of HR-managers, in staat om applicaties te bouwen zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars. Ze kunnen formulieren maken, gegevens verzamelen en taken automatiseren, waardoor ze minder afhankelijk zijn van handmatig werk.

Opvoeders: Zoho Creator kan ook een uitstekend educatief hulpmiddel zijn, waarmee docenten studenten kennis kunnen laten maken met concepten voor het ontwikkelen van applicaties zonder de complexiteit van codering. Het stimuleert creativiteit en probleemoplossend vermogen bij studenten in verschillende disciplines.

Zoho Creator vs. App. AppMaster

Hoewel zowel Zoho Creator als AppMaster krachtige no-code platforms zijn, hebben ze verschillende aandachtsgebieden en sterke punten. Zoho Creator richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van web- en mobiele applicaties en biedt verschillende aanpassingsmogelijkheden en integratiemogelijkheden. Het biedt een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen en richt zich op gebruikers die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface.

Aan de andere kant onderscheidt AppMaster zich door de nadruk te leggen op de ontwikkeling van back-end applicaties. De mogelijkheid om datamodellen en bedrijfslogica visueel te creëren onderscheidt het. Bovendien maakt AppMaster's server-gedreven framework aanpak voor mobiele applicaties naadloze updates mogelijk zonder dat app store submissions nodig zijn.

Voor webapplicaties stelt AppMaster gebruikers in staat om interactieve UI's te maken met drag-and-drop functionaliteit en bedrijfslogica te definiëren voor elk onderdeel via de Web BP Designer. Web BP's worden uitgevoerd in de browser van de gebruiker en bieden realtime respons en een verbeterde gebruikerservaring. Het platform genereert ook webapplicaties op basis van het Vue3 framework, met JavaScript en TypeScript.

Op het gebied van mobiele toepassingen stelt AppMaster's Mobile BP Designer gebruikers in staat om UI's te maken met drag-and-drop functionaliteit en business logica te definiëren voor elk onderdeel. Door gebruik te maken van een server-gedreven framework gebaseerd op Kotlin, Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS, stellen mobiele applicaties gebouwd met AppMaster gebruikers in staat om UI, logica en API-sleutels bij te werken zonder nieuwe versies in te dienen bij app stores. Dit gestroomlijnde proces verkort de time-to-market aanzienlijk en vereenvoudigt het onderhoud.

Conclusie

Zowel Zoho Creator als AppMaster zijn veelzijdige en krachtige no-code platforms, waarmee gebruikers geavanceerde applicaties kunnen maken zonder uitgebreide kennis van codering. Zoho Creator blinkt uit in aanpassingsmogelijkheden, een uitgebreide sjabloonbibliotheek en integratiemogelijkheden voor de ontwikkeling van web- en mobiele apps. AppMaster De kracht van Zoho Creator ligt in de allesomvattende aanpak, die visuele creatie van datamodellen en bedrijfslogica mogelijk maakt, samen met een server-gedreven framework voor mobiele app ontwikkeling.

Bij het kiezen van een no-code platform is het cruciaal om rekening te houden met je specifieke eisen, zoals de behoeften op het gebied van backend applicatieontwikkeling, aanpassingsmogelijkheden, integratiemogelijkheden en onderhoudsefficiëntie. Door de sterke punten van elk platform te begrijpen, kunt u een weloverwogen beslissing nemen om aan uw unieke doelen voor applicatieontwikkeling te voldoen.