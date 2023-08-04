Yazılım geliştirme endüstrisinde, kodsuz platformlar, kullanıcıların kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturmasını sağlayarak önemli bir popülerlik kazanmıştır. Öne çıkan böyle bir platform Zoho Creator. Bu makale, platformun geçmişini, temel özelliklerini inceleyecek ve nasıl çalıştığına ışık tutacak.

Önde gelen bir küresel teknoloji şirketi olan Zoho Corporation, 2006 yılında Zoho Creator'ı piyasaya sürdü. Sridhar Vembu ve Tony Thomas, platformu Zoho'nun iş üretkenliği uygulamaları paketinin bir parçası olarak kurdu. Zoho Creator, hem büyük hem de küçük işletmelerin, geleneksel kodlamanın kısıtlamaları olmadan kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel uygulamalar oluşturmalarını sağlama vizyonuyla oluşturulmuştur.

O nasıl çalışır?

Zoho Creator, kullanıcıların karmaşık kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak görsel bir arayüz aracılığıyla web ve mobil uygulamalar oluşturmalarını sağlar. Platform, kullanıcıların kullanıcı arabirimleri tasarlamasına, iş akışları oluşturmasına ve iş süreçlerini zahmetsizce otomatikleştirmesine olanak tanıyan sezgisel bir sürükle ve bırak arabirimi sunar.

Kullanıcılar, Zoho Creator'ın kullanımı kolay arayüzünde formlar olarak bilinen veri yapılarını tanımlayarak uygulama oluşturmaya başlayabilirler. Bu formlar, verileri depolamak ve yönetmek için yapı taşları görevi görür. Kullanıcılar, çeşitli form alanları ve özelleştirme seçenekleri ile iş gereksinimlerine özel güçlü ve dinamik uygulamalar oluşturabilir.

Zoho Creator ayrıca, kullanıcıların uygulamalarına mantık eklemelerini ve eylemleri otomatikleştirmelerini sağlayan, low-code bir programlama dili olan Deluge adlı güçlü bir komut dosyası oluşturma motoru sağlar. Deluge karmaşık iş akışlarını basitleştirir, karmaşık iş kurallarının uygulanmasını kolaylaştırır ve diğer Zoho ve üçüncü taraf uygulamalarıyla entegre olur.

Ana Özellikler

Platform, temel özellikleri sunarak geliştiricilerin ve kuruluşların çeşitli gereksinimlerini karşılar:

Sürükle-Bırak Arayüzü: Zoho Creator, kullanıcıların drag-and-drop yetenekleriyle uygulama ekranlarını zahmetsizce tasarlamalarına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunar.

Zoho Creator, kullanıcıların yetenekleriyle uygulama ekranlarını zahmetsizce tasarlamalarına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunar. Kapsamlı Form Alanları: Platform, kullanıcıların metin, sayılar, tarihler, ekler, imzalar ve daha fazlası gibi farklı türde verileri yakalamasına olanak tanıyan çok çeşitli form alanları sağlar.

İş Akışı Otomasyonu: Zoho Creator, iş akışı yönetimi yetenekleri sayesinde tekrar eden görevlerin ve iş süreçlerinin otomasyonunu kolaylaştırır. Bu özellik operasyonları kolaylaştırır, zamandan tasarruf sağlar ve üretkenliği artırır.

Zoho Creator, iş akışı yönetimi yetenekleri sayesinde tekrar eden görevlerin ve iş süreçlerinin otomasyonunu kolaylaştırır. Bu özellik operasyonları kolaylaştırır, zamandan tasarruf sağlar ve üretkenliği artırır. Gelişmiş Raporlar ve Panolar: Kullanıcılar, verileri analiz etmek, önemli ölçümleri izlemek ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmek için Zoho Creator'ın raporlama ve gösterge tablosu özelliklerinden yararlanabilir. Özelleştirilebilir çizelgeler ve grafikler, verileri görselleştirmeyi kolaylaştırır.

Kullanıcılar, verileri analiz etmek, önemli ölçümleri izlemek ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmek için Zoho Creator'ın raporlama ve gösterge tablosu özelliklerinden yararlanabilir. Özelleştirilebilir çizelgeler ve grafikler, verileri görselleştirmeyi kolaylaştırır. İşbirliği ve Entegrasyon: Zoho Creator, birden fazla kullanıcının aynı uygulama üzerinde aynı anda çalışmasına izin vererek ekip üyeleri arasında işbirliği sağlar. Platform ayrıca diğer Zoho uygulamalarının yanı sıra G Suite ve Office 365 gibi popüler üçüncü taraf hizmetleriyle sorunsuz entegrasyonu destekler.

Zoho Creator, birden fazla kullanıcının aynı uygulama üzerinde aynı anda çalışmasına izin vererek ekip üyeleri arasında işbirliği sağlar. Platform ayrıca diğer Zoho uygulamalarının yanı sıra G Suite ve Office 365 gibi popüler üçüncü taraf hizmetleriyle sorunsuz entegrasyonu destekler. Mobil Uygulama Geliştirme: Zoho Creator, kullanıcılara iOS ve Android cihazlar için yerel mobil uygulamalar geliştirme gücü verir. Bu uygulamalar kolayca yayınlanıp dağıtılabilir ve son kullanıcılara sorunsuz bir mobil deneyim sunar.

Kimler kullanabilir?

Zoho Creator, kullanıcı dostu arayüzü ve çok yönlü yetenekleri sayesinde farklı bir kitleye hitap eder. Zoho Creator'ın gücünden yararlanabilecek gruplardan bazıları şunlardır:

Küçük İşletme Sahipleri: Girişimciler ve küçük işletme sahipleri, iş süreçlerine göre uyarlanmış özel uygulamalar oluşturmak için Zoho Creator'ı kullanabilirler. Müşteri adaylarını yönetmek, envanteri izlemek veya satış iş akışlarını otomatikleştirmek olsun, Zoho Creator operasyonları optimize etmek için doğru araçları sağlayabilir.

Girişimciler ve küçük işletme sahipleri, iş süreçlerine göre uyarlanmış özel uygulamalar oluşturmak için Zoho Creator'ı kullanabilirler. Müşteri adaylarını yönetmek, envanteri izlemek veya satış iş akışlarını otomatikleştirmek olsun, Zoho Creator operasyonları optimize etmek için doğru araçları sağlayabilir. BT Uzmanları: BT uzmanları ve geliştiriciler için Zoho Creator, uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemek ve dağıtmak için değerli bir varlık olabilir. Teknik olmayan ekip üyelerinin geliştirme sürecine katılmalarına izin verirken daha yüksek değerli görevlere odaklanmalarına olanak tanır.

BT uzmanları ve geliştiriciler için Zoho Creator, uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemek ve dağıtmak için değerli bir varlık olabilir. Teknik olmayan ekip üyelerinin geliştirme sürecine katılmalarına izin verirken daha yüksek değerli görevlere odaklanmalarına olanak tanır. Teknik Olmayan Profesyoneller: Zoho Creator, pazarlamacılar veya İK yöneticileri gibi teknik olmayan profesyonellere, geliştiricilere güvenmeden uygulamalar oluşturma yetkisi verir. Formlar oluşturabilir, veri toplayabilir ve görevleri otomatikleştirerek manuel çalışmaya olan güveni azaltabilirler.

Zoho Creator, pazarlamacılar veya İK yöneticileri gibi teknik olmayan profesyonellere, geliştiricilere güvenmeden uygulamalar oluşturma yetkisi verir. Formlar oluşturabilir, veri toplayabilir ve görevleri otomatikleştirerek manuel çalışmaya olan güveni azaltabilirler. Eğitimciler: Zoho Creator, eğitimcilerin öğrencilere kodlama karmaşıklığı olmadan uygulama geliştirme kavramlarını tanıtmalarını sağlayan mükemmel bir eğitim aracı olabilir. Çeşitli disiplinlerdeki öğrenciler arasında yaratıcılık ve problem çözme becerilerini teşvik eder.

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Zoho Creator, AppMaster Karşı

Hem Zoho Creator hem de AppMaster güçlü kodsuz platformlar olsa da, farklı odak alanları ve güçlü yanları vardır. Zoho Creator, çeşitli özelleştirme seçenekleri ve entegrasyon yetenekleri sunarak öncelikle web ve mobil uygulama geliştirmeyi vurgular. Önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık sağlar ve kullanıcı dostu, sezgisel bir arayüz arayan kullanıcılara hitap eder.

Öte yandan, AppMaster, arka uç uygulama geliştirmeyi güçlü bir şekilde vurgulayarak kendisini farklılaştırır. Veri modelleri ve iş mantığı oluşturma yeteneği onu görsel olarak diğerlerinden ayırır. Ayrıca, AppMaster mobil uygulamalar için sunucu odaklı çerçeve yaklaşımı, uygulama mağazası gönderimlerine ihtiyaç duymadan sorunsuz güncellemelere izin verir.

Web uygulamaları için AppMaster, kullanıcıların drag-and-drop işleviyle etkileşimli kullanıcı arayüzleri oluşturmasına ve Web BP Tasarımcısı aracılığıyla her bileşen için iş mantığını tanımlamasına olanak tanır. Web BP'ler, gerçek zamanlı yanıt verme ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayarak kullanıcının tarayıcısında yürütülür. Platform ayrıca JavaScript ve TypeScript içeren Vue3 çerçeve tabanlı web uygulamaları da üretir.

Mobil uygulamalar alanında, AppMaster Mobil BP Tasarımcısı, kullanıcıların drag-and-drop işlevine sahip kullanıcı arayüzleri oluşturmasına ve her bileşen için iş mantığını tanımlamasına olanak tanır. Kotlin , Android için Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı bir çerçeve kullanan AppMaster ile oluşturulan mobil uygulamalar, kullanıcıların uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden kullanıcı arabirimini, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesini sağlar. Bu kolaylaştırılmış süreç, pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltır ve bakımı basitleştirir.

Çözüm

Hem Zoho Creator hem de AppMaster, çok yönlü ve güçlü no-code platformlardır ve kullanıcıların kapsamlı kodlama bilgisi olmadan gelişmiş uygulamalar oluşturmasını sağlar. Zoho Creator, web ve mobil uygulama geliştirme için özelleştirme seçenekleri, kapsamlı bir şablon kitaplığı ve entegrasyon yetenekleri sağlamada mükemmeldir. AppMaster gücü, veri modellerinin ve iş mantığının görsel olarak oluşturulmasını sağlayan kapsamlı yaklaşımında ve mobil uygulama geliştirme için sunucu güdümlü bir çerçevede yatmaktadır.

no-code bir platform seçerken arka uç uygulama geliştirme ihtiyaçları, özelleştirme seçenekleri, entegrasyon yetenekleri ve bakım verimliliği gibi özel gereksinimlerinizi göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Her platformun güçlü yanlarını anlayarak, benzersiz uygulama geliştirme hedeflerinize ulaşmak için bilinçli bir karar verebilirsiniz.