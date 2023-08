Na indústria de desenvolvimento de software, as plataformas sem código ganharam uma popularidade significativa ao permitirem que os utilizadores criem aplicações sem a necessidade de conhecimentos de codificação. Uma dessas plataformas que se destaca é o Zoho Creator. Este artigo irá analisar a história da plataforma, as suas principais características e esclarecer o seu funcionamento.

A Zoho Corporation, uma empresa global líder em tecnologia, lançou o Zoho Creator em 2006. Sridhar Vembu e Tony Thomas fundaram a plataforma como parte do conjunto de aplicações de produtividade empresarial da Zoho. O Zoho Creator foi criado com o objetivo de permitir que as empresas, grandes e pequenas, criem aplicações personalizadas de acordo com as suas necessidades específicas, sem os constrangimentos da codificação tradicional.

Como é que funciona?

O Zoho Creator permite aos utilizadores criar aplicações web e móveis através de uma interface visual, eliminando a necessidade de escrever código complexo. A plataforma oferece uma interface intuitiva de arrastar e largar, permitindo aos utilizadores conceber interfaces de utilizador, criar fluxos de trabalho e automatizar processos empresariais sem esforço.

Os utilizadores podem começar a criar aplicações definindo estruturas de dados, conhecidas como formulários, na interface fácil de utilizar do Zoho Creator. Estes formulários funcionam como blocos de construção para armazenar e gerir dados. Os utilizadores podem criar aplicações poderosas e dinâmicas específicas para as suas necessidades de negócio com vários campos de formulário e opções de personalização.

O Zoho Creator também fornece um poderoso motor de scripting chamado Deluge, uma linguagem de programação low-code, que permite aos utilizadores adicionar lógica e automatizar acções nas suas aplicações. O Deluge simplifica fluxos de trabalho complexos, facilitando a implementação de regras de negócio sofisticadas e a integração com outras aplicações Zoho e de terceiros.

Características principais

A plataforma acomoda os diversos requisitos de programadores e organizações, oferecendo funcionalidades essenciais:

Interface Drag-and-Drop: O Zoho Creator oferece uma interface intuitiva, permitindo aos utilizadores desenhar ecrãs de aplicações sem esforço com as suas capacidades drag-and-drop .

O Zoho Creator oferece uma interface intuitiva, permitindo aos utilizadores desenhar ecrãs de aplicações sem esforço com as suas capacidades . Extensos campos de formulário: A plataforma fornece uma gama diversificada de campos de formulário, permitindo aos utilizadores capturar diferentes tipos de dados, tais como texto, números, datas, anexos, assinaturas e muito mais.

Automatização do fluxo de trabalho: O Zoho Creator facilita a automatização de tarefas repetitivas e processos de negócio através das suas capacidades de gestão do fluxo de trabalho. Esta funcionalidade simplifica as operações, poupando tempo e aumentando a produtividade.

O Zoho Creator facilita a automatização de tarefas repetitivas e processos de negócio através das suas capacidades de gestão do fluxo de trabalho. Esta funcionalidade simplifica as operações, poupando tempo e aumentando a produtividade. Relatórios e Dashboards Avançados: Os utilizadores podem tirar partido das funcionalidades de relatórios e dashboards do Zoho Creator para analisar dados, acompanhar as principais métricas e obter informações accionáveis. Quadros e gráficos personalizáveis facilitam a visualização dos dados.

Os utilizadores podem tirar partido das funcionalidades de relatórios e dashboards do Zoho Creator para analisar dados, acompanhar as principais métricas e obter informações accionáveis. Quadros e gráficos personalizáveis facilitam a visualização dos dados. Colaboração e integração: O Zoho Creator permite a colaboração entre os membros da equipa, permitindo que vários utilizadores trabalhem na mesma aplicação em simultâneo. A plataforma também suporta uma integração perfeita com outras aplicações Zoho, bem como com serviços populares de terceiros, como o G Suite e o Office 365.

O Zoho Creator permite a colaboração entre os membros da equipa, permitindo que vários utilizadores trabalhem na mesma aplicação em simultâneo. A plataforma também suporta uma integração perfeita com outras aplicações Zoho, bem como com serviços populares de terceiros, como o G Suite e o Office 365. Desenvolvimento de aplicações móveis: O Zoho Creator permite que os utilizadores desenvolvam aplicações móveis nativas para dispositivos iOS e Android. Estas aplicações podem ser facilmente publicadas e distribuídas, oferecendo uma experiência móvel perfeita aos utilizadores finais.

Quem o pode utilizar?

O Zoho Creator destina-se a um público diversificado devido à sua interface fácil de utilizar e às suas capacidades versáteis. Aqui estão alguns dos grupos que podem aproveitar o poder do Zoho Creator:

Proprietários de pequenas empresas: Os empresários e proprietários de pequenas empresas podem utilizar o Zoho Creator para criar aplicações personalizadas adaptadas aos seus processos empresariais. Quer se trate de gerir leads, acompanhar o inventário, ou automatizar fluxos de trabalho de vendas, o Zoho Creator pode fornecer as ferramentas certas para otimizar as operações.

Os empresários e proprietários de pequenas empresas podem utilizar o Zoho Creator para criar aplicações personalizadas adaptadas aos seus processos empresariais. Quer se trate de gerir leads, acompanhar o inventário, ou automatizar fluxos de trabalho de vendas, o Zoho Creator pode fornecer as ferramentas certas para otimizar as operações. Profissionais de TI: Para os profissionais de TI e programadores, o Zoho Creator pode ser um ativo valioso para criar protótipos e implementar aplicações rapidamente. Permite-lhes concentrarem-se em tarefas de maior valor, ao mesmo tempo que permite aos membros da equipa não técnicos participarem no processo de desenvolvimento.

Para os profissionais de TI e programadores, o Zoho Creator pode ser um ativo valioso para criar protótipos e implementar aplicações rapidamente. Permite-lhes concentrarem-se em tarefas de maior valor, ao mesmo tempo que permite aos membros da equipa não técnicos participarem no processo de desenvolvimento. Profissionais não-técnicos: O Zoho Creator permite que profissionais não técnicos, como marketeers ou gestores de RH, criem aplicações sem depender de programadores. Podem criar formulários, recolher dados e automatizar tarefas, reduzindo a dependência do trabalho manual.

O Zoho Creator permite que profissionais não técnicos, como marketeers ou gestores de RH, criem aplicações sem depender de programadores. Podem criar formulários, recolher dados e automatizar tarefas, reduzindo a dependência do trabalho manual. Educadores: O Zoho Creator também pode ser uma excelente ferramenta educativa, permitindo que os educadores apresentem aos alunos os conceitos de desenvolvimento de aplicações sem as complexidades da codificação. Promove a criatividade e a capacidade de resolução de problemas entre os alunos de várias disciplinas.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Zoho Creator vs. AppServer AppMaster

Embora tanto o Zoho Creator como o AppMaster sejam poderosas plataformas sem código, têm áreas de foco e pontos fortes distintos. O Zoho Creator foca-se principalmente no desenvolvimento de aplicações Web e móveis, oferecendo várias opções de personalização e capacidades de integração. Disponibiliza uma extensa biblioteca de modelos pré-construídos e destina-se a utilizadores que procuram uma interface intuitiva e de fácil utilização.

Por outro lado, o AppMaster diferencia-se por enfatizar fortemente o desenvolvimento de aplicações backend. A sua capacidade de criar visualmente modelos de dados e lógica empresarial distingue-o. Além disso, a abordagem de estrutura orientada para o servidor do AppMaster para aplicações móveis permite actualizações contínuas sem necessidade de submeter aplicações à loja de aplicações.

Para aplicações Web, o AppMaster permite aos utilizadores criar interfaces de utilizador interactivas com a funcionalidade drag-and-drop e definir a lógica empresarial para cada componente através do Web BP Designer. Os BPs Web são executados no browser do utilizador, proporcionando uma capacidade de resposta em tempo real e uma experiência de utilizador melhorada. A plataforma também gera aplicações Web baseadas na estrutura Vue3, incorporando JavaScript e TypeScript.

No domínio das aplicações móveis, o Mobile BP Designer da AppMaster permite aos utilizadores criar interfaces de utilizador com a funcionalidade drag-and-drop e definir a lógica empresarial para cada componente. Utilizando uma estrutura orientada para o servidor baseada em Kotlin, Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, as aplicações móveis criadas com AppMaster permitem aos utilizadores atualizar a IU, a lógica e as chaves da API sem submeter novas versões às lojas de aplicações. Este processo simplificado reduz significativamente o tempo de colocação no mercado e simplifica a manutenção.

Conclusão

Tanto o Zoho Creator como o AppMaster são plataformas no-code versáteis e poderosas, que permitem aos utilizadores criar aplicações sofisticadas sem grandes conhecimentos de programação. O Zoho Creator destaca-se por oferecer opções de personalização, uma extensa biblioteca de modelos e capacidades de integração para o desenvolvimento de aplicações Web e móveis. AppMaster A força do Zoho Creator reside na sua abordagem abrangente, permitindo a criação visual de modelos de dados e lógica empresarial, juntamente com uma estrutura orientada para o servidor para o desenvolvimento de aplicações móveis.

Ao selecionar uma plataforma no-code, é crucial considerar os seus requisitos específicos, tais como as necessidades de desenvolvimento de aplicações de backend, opções de personalização, capacidades de integração e eficiência de manutenção. Ao compreender os pontos fortes de cada plataforma, pode tomar uma decisão informada para atingir os seus objectivos únicos de desenvolvimento de aplicações.