Nel settore dello sviluppo software, le piattaforme no-code hanno guadagnato una notevole popolarità, consentendo agli utenti di creare applicazioni senza la necessità di conoscenze di codifica. Una di queste piattaforme è Zoho Creator. Questo articolo approfondirà la storia della piattaforma, le sue caratteristiche principali e farà luce sul suo funzionamento.

Zoho Corporation, un'azienda tecnologica leader a livello mondiale, ha lanciato Zoho Creator nel 2006. Sridhar Vembu e Tony Thomas hanno fondato la piattaforma come parte della suite di applicazioni di produttività aziendale di Zoho. Zoho Creator è stato creato con l'obiettivo di consentire alle aziende, grandi e piccole, di creare applicazioni personalizzate in base alle loro esigenze specifiche, senza i vincoli della codifica tradizionale.

Come funziona?

Zoho Creator consente agli utenti di creare applicazioni web e mobili attraverso un'interfaccia visiva, eliminando la necessità di scrivere codice complesso. La piattaforma offre un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, che consente agli utenti di progettare interfacce utente, creare flussi di lavoro e automatizzare i processi aziendali senza sforzo.

Gli utenti possono iniziare a costruire applicazioni definendo strutture di dati, note come moduli, nell'interfaccia di facile utilizzo di Zoho Creator. Questi moduli fungono da elementi costitutivi per l'archiviazione e la gestione dei dati. Gli utenti possono creare applicazioni potenti e dinamiche, specifiche per le loro esigenze aziendali, con vari campi modulo e opzioni di personalizzazione.

Zoho Creator fornisce anche un potente motore di scripting chiamato Deluge, un linguaggio di programmazione low-code, che consente agli utenti di aggiungere logica e automatizzare le azioni all'interno delle loro applicazioni. Deluge semplifica i flussi di lavoro complessi, facilitando l'implementazione di regole aziendali sofisticate e l'integrazione con altre applicazioni Zoho e di terze parti.

Caratteristiche principali

La piattaforma soddisfa le diverse esigenze di sviluppatori e organizzazioni, offrendo caratteristiche essenziali:

Interfaccia drag-and-drop: Zoho Creator offre un'interfaccia intuitiva, che consente agli utenti di progettare le schermate delle applicazioni senza sforzo grazie alle sue funzionalità drag-and-drop .

Zoho Creator offre un'interfaccia intuitiva, che consente agli utenti di progettare le schermate delle applicazioni senza sforzo grazie alle sue funzionalità . Campi modulo estesi: La piattaforma offre una vasta gamma di campi modulo che consentono agli utenti di acquisire diversi tipi di dati, come testo, numeri, date, allegati, firme e altro ancora.

Automazione del flusso di lavoro: Zoho Creator facilita l'automazione di attività e processi aziendali ripetitivi grazie alle sue funzionalità di gestione dei flussi di lavoro. Questa funzione snellisce le operazioni, facendo risparmiare tempo e aumentando la produttività.

Zoho Creator facilita l'automazione di attività e processi aziendali ripetitivi grazie alle sue funzionalità di gestione dei flussi di lavoro. Questa funzione snellisce le operazioni, facendo risparmiare tempo e aumentando la produttività. Rapporti e dashboard avanzati: Gli utenti possono sfruttare le funzionalità di reporting e dashboard di Zoho Creator per analizzare i dati, tenere traccia delle metriche chiave e ottenere informazioni utili. Grafici e diagrammi personalizzabili facilitano la visualizzazione dei dati.

Gli utenti possono sfruttare le funzionalità di reporting e dashboard di Zoho Creator per analizzare i dati, tenere traccia delle metriche chiave e ottenere informazioni utili. Grafici e diagrammi personalizzabili facilitano la visualizzazione dei dati. Collaborazione e integrazione: Zoho Creator consente la collaborazione tra i membri del team, permettendo a più utenti di lavorare contemporaneamente sulla stessa applicazione. La piattaforma supporta anche la perfetta integrazione con altre applicazioni Zoho e con i più diffusi servizi di terze parti come G Suite e Office 365.

Zoho Creator consente la collaborazione tra i membri del team, permettendo a più utenti di lavorare contemporaneamente sulla stessa applicazione. La piattaforma supporta anche la perfetta integrazione con altre applicazioni Zoho e con i più diffusi servizi di terze parti come G Suite e Office 365. Sviluppo di applicazioni mobili: Zoho Creator consente agli utenti di sviluppare applicazioni mobili native per dispositivi iOS e Android. Queste applicazioni possono essere facilmente pubblicate e distribuite, offrendo agli utenti finali un'esperienza mobile senza soluzione di continuità.

Chi può usarlo?

Zoho Creator si rivolge a un pubblico eterogeneo grazie alla sua interfaccia facile da usare e alle sue capacità versatili. Ecco alcuni dei gruppi che possono sfruttare la potenza di Zoho Creator:

Piccoli imprenditori: Imprenditori e proprietari di piccole imprese possono utilizzare Zoho Creator per creare applicazioni personalizzate in base ai loro processi aziendali. Che si tratti di gestire i contatti, tracciare l'inventario o automatizzare i flussi di lavoro delle vendite, Zoho Creator può fornire gli strumenti giusti per ottimizzare le operazioni.

Imprenditori e proprietari di piccole imprese possono utilizzare Zoho Creator per creare applicazioni personalizzate in base ai loro processi aziendali. Che si tratti di gestire i contatti, tracciare l'inventario o automatizzare i flussi di lavoro delle vendite, Zoho Creator può fornire gli strumenti giusti per ottimizzare le operazioni. Professionisti IT: Per i professionisti e gli sviluppatori IT, Zoho Creator può essere una risorsa preziosa per prototipare e distribuire rapidamente le applicazioni. Permette loro di concentrarsi su attività di maggior valore, consentendo ai membri del team non tecnici di partecipare al processo di sviluppo.

Per i professionisti e gli sviluppatori IT, Zoho Creator può essere una risorsa preziosa per prototipare e distribuire rapidamente le applicazioni. Permette loro di concentrarsi su attività di maggior valore, consentendo ai membri del team non tecnici di partecipare al processo di sviluppo. Professionisti non tecnici: Zoho Creator consente ai professionisti non tecnici, come i responsabili del marketing o delle risorse umane, di creare applicazioni senza affidarsi agli sviluppatori. Possono creare moduli, raccogliere dati e automatizzare le attività, riducendo la dipendenza dal lavoro manuale.

Zoho Creator consente ai professionisti non tecnici, come i responsabili del marketing o delle risorse umane, di creare applicazioni senza affidarsi agli sviluppatori. Possono creare moduli, raccogliere dati e automatizzare le attività, riducendo la dipendenza dal lavoro manuale. Educatori: Zoho Creator può anche essere un eccellente strumento didattico, consentendo agli educatori di introdurre gli studenti ai concetti di sviluppo delle applicazioni senza le complessità della codifica. Promuove la creatività e la capacità di risolvere i problemi tra gli studenti di varie discipline.

Zoho Creator vs. App App. AppMaster

Pur essendo potenti piattaforme no-code, Zoho Creator e AppMaster presentano aree di interesse e punti di forza diversi. Zoho Creator si concentra principalmente sullo sviluppo di applicazioni web e mobili, offrendo varie opzioni di personalizzazione e capacità di integrazione. Fornisce un'ampia libreria di modelli precostituiti e si rivolge agli utenti che cercano un'interfaccia intuitiva e facile da usare.

D'altra parte, AppMaster si differenzia per la sua forte enfasi sullo sviluppo di applicazioni backend. La sua capacità di creare modelli di dati e logiche di business in modo visuale lo distingue. Inoltre, l'approccio del framework server-driven di AppMaster per le applicazioni mobili consente aggiornamenti continui senza la necessità di inviare app store.

Per le applicazioni web, AppMaster consente agli utenti di creare interfacce utente interattive con drag-and-drop funzionalità e di definire la logica di business per ogni componente attraverso il Web BP Designer. Le Web BP vengono eseguite all'interno del browser dell'utente, garantendo una reattività in tempo reale e un'esperienza utente migliorata. La piattaforma genera anche applicazioni web basate sul framework Vue3, che incorpora JavaScript e TypeScript.

Per quanto riguarda le applicazioni mobili, il Mobile BP Designer di AppMaster consente agli utenti di creare interfacce utente con funzionalità drag-and-drop e di definire la logica aziendale per ogni componente. Utilizzando un framework server-driven basato su Kotlin, Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS, le applicazioni mobili costruite con AppMaster consentono agli utenti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API senza inviare nuove versioni agli app store. Questo processo snello riduce significativamente il time-to-market e semplifica la manutenzione.

Conclusione

Sia Zoho Creator che AppMaster sono piattaforme no-code versatili e potenti, che consentono agli utenti di creare applicazioni sofisticate senza avere conoscenze approfondite di codifica. Zoho Creator eccelle nel fornire opzioni di personalizzazione, un'ampia libreria di modelli e funzionalità di integrazione per lo sviluppo di applicazioni web e mobili. AppMaster La forza di Zoho Creator risiede nel suo approccio completo, che consente la creazione visiva di modelli di dati e logica aziendale, oltre a un framework guidato dal server per lo sviluppo di app mobili.

Quando si sceglie una piattaforma no-code, è fondamentale considerare i propri requisiti specifici, come le esigenze di sviluppo di applicazioni backend, le opzioni di personalizzazione, le capacità di integrazione e l'efficienza di manutenzione. Comprendendo i punti di forza di ciascuna piattaforma, è possibile prendere una decisione informata per soddisfare gli obiettivi di sviluppo della propria applicazione.