В сфере разработки программного обеспечения значительную популярность приобрели платформы, позволяющие создавать приложения без необходимости знания кодирования. Одной из таких платформ является Zoho Creator. В этой статье мы рассмотрим историю создания этой платформы, ее ключевые особенности и прольем свет на принцип ее работы.

Корпорация Zoho, ведущая мировая технологическая компания, запустила Zoho Creator в 2006 году. Шридхар Вембу и Тони Томас основали платформу как часть пакета приложений Zoho для повышения производительности бизнеса. Zoho Creator была создана с целью дать возможность крупным и малым компаниям создавать индивидуальные приложения, отвечающие их специфическим потребностям, без ограничений, связанных с традиционным кодированием.

Как это работает?

Zoho Creator позволяет пользователям создавать веб- и мобильные приложения с помощью визуального интерфейса, избавляя их от необходимости писать сложный код. Платформа предлагает интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop, позволяющий пользователям проектировать пользовательские интерфейсы, создавать рабочие процессы и автоматизировать бизнес-процессы без особых усилий.

Пользователи могут начать создание приложений с определения структур данных, известных как формы, в удобном интерфейсе Zoho Creator. Эти формы служат строительными блоками для хранения и управления данными. Пользователи могут создавать мощные и динамичные приложения, соответствующие их бизнес-требованиям, с различными полями форм и возможностями настройки.

Zoho Creator также предоставляет мощный скриптовый механизм под названием Deluge, язык программирования low-code, который позволяет пользователям добавлять логику и автоматизировать действия в своих приложениях. Deluge упрощает сложные рабочие процессы, облегчает внедрение сложных бизнес-правил и интеграцию с другими приложениями Zoho и сторонних разработчиков.

Ключевые особенности

Платформа удовлетворяет разнообразным требованиям разработчиков и организаций, предлагая важнейшие функции:

Интерфейс drag-and-drop: Zoho Creator предлагает интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям легко создавать экраны приложений с помощью возможностей drag-and-drop .

Zoho Creator предлагает интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям легко создавать экраны приложений с помощью возможностей . Широкий набор полей форм: Платформа предоставляет широкий спектр полей форм, позволяя пользователям собирать различные типы данных, такие как текст, числа, даты, вложения, подписи и т.д.

Автоматизация рабочих процессов: Zoho Creator позволяет автоматизировать повторяющиеся задачи и бизнес-процессы благодаря возможностям управления рабочими процессами. Эта функция позволяет оптимизировать работу, экономить время и повышать производительность.

Zoho Creator позволяет автоматизировать повторяющиеся задачи и бизнес-процессы благодаря возможностям управления рабочими процессами. Эта функция позволяет оптимизировать работу, экономить время и повышать производительность. Расширенные отчеты и информационные панели: Пользователи могут использовать функции отчетов и панелей Zoho Creator для анализа данных, отслеживания ключевых показателей и получения практических выводов. Настраиваемые графики и диаграммы позволяют легко визуализировать данные.

Пользователи могут использовать функции отчетов и панелей Zoho Creator для анализа данных, отслеживания ключевых показателей и получения практических выводов. Настраиваемые графики и диаграммы позволяют легко визуализировать данные. Совместная работа и интеграция: Zoho Creator обеспечивает совместную работу членов команды, позволяя нескольким пользователям одновременно работать над одним и тем же приложением. Платформа также поддерживает бесшовную интеграцию с другими приложениями Zoho, а также с популярными сторонними сервисами, такими как G Suite и Office 365.

Zoho Creator обеспечивает совместную работу членов команды, позволяя нескольким пользователям одновременно работать над одним и тем же приложением. Платформа также поддерживает бесшовную интеграцию с другими приложениями Zoho, а также с популярными сторонними сервисами, такими как G Suite и Office 365. Разработка мобильных приложений: Zoho Creator позволяет пользователям разрабатывать нативные мобильные приложения для устройств на базе iOS и Android. Эти приложения могут быть легко опубликованы и распространены, обеспечивая конечным пользователям беспрепятственный доступ к мобильным устройствам.

Кто может использовать?

Благодаря удобному интерфейсу и широким возможностям Zoho Creator рассчитан на самую разную аудиторию. Вот некоторые группы, которые могут использовать возможности Zoho Creator:

Владельцы малого бизнеса: Предприниматели и владельцы малого бизнеса могут использовать Zoho Creator для создания индивидуальных приложений, адаптированных к их бизнес-процессам. Будь то управление лидами, отслеживание запасов или автоматизация рабочих процессов продаж, Zoho Creator может предоставить необходимые инструменты для оптимизации деятельности.

Предприниматели и владельцы малого бизнеса могут использовать Zoho Creator для создания индивидуальных приложений, адаптированных к их бизнес-процессам. Будь то управление лидами, отслеживание запасов или автоматизация рабочих процессов продаж, Zoho Creator может предоставить необходимые инструменты для оптимизации деятельности. ИТ-специалисты: Для ИТ-специалистов и разработчиков Zoho Creator может стать ценным инструментом для быстрого создания прототипов и развертывания приложений. Он позволяет им сосредоточиться на более важных задачах, а нетехническим сотрудникам - участвовать в процессе разработки.

Для ИТ-специалистов и разработчиков Zoho Creator может стать ценным инструментом для быстрого создания прототипов и развертывания приложений. Он позволяет им сосредоточиться на более важных задачах, а нетехническим сотрудникам - участвовать в процессе разработки. Нетехнические специалисты: Zoho Creator позволяет нетехническим специалистам, например маркетологам или менеджерам по персоналу, создавать приложения, не прибегая к помощи разработчиков. Они могут создавать формы, собирать данные и автоматизировать задачи, снижая зависимость от ручного труда.

Zoho Creator позволяет нетехническим специалистам, например маркетологам или менеджерам по персоналу, создавать приложения, не прибегая к помощи разработчиков. Они могут создавать формы, собирать данные и автоматизировать задачи, снижая зависимость от ручного труда. Преподаватели: Zoho Creator также может стать отличным образовательным инструментом, позволяющим преподавателям знакомить студентов с концепциями разработки приложений без сложностей кодирования. Это способствует развитию творческих способностей и навыков решения проблем у студентов различных специальностей.

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Zoho Creator vs. AppMaster

Хотя и Zoho Creator, и AppMaster являются мощными платформами для разработки приложений без кода, они имеют разные направления и сильные стороны. Zoho Creator в первую очередь ориентирован на разработку веб- и мобильных приложений, предлагая различные варианты настройки и возможности интеграции. Он предоставляет обширную библиотеку готовых шаблонов и ориентирован на пользователей, которым нужен удобный, интуитивно понятный интерфейс.

С другой стороны, AppMaster отличается тем, что делает акцент на разработке backend-приложений. Его отличает возможность визуального создания моделей данных и бизнес-логики. Кроме того, серверно-ориентированный фреймворк AppMaster, используемый в мобильных приложениях, позволяет беспрепятственно обновлять их, не прибегая к помощи магазинов приложений.

Для веб-приложений AppMaster позволяет создавать интерактивные пользовательские интерфейсы с drag-and-drop функциональностью и определять бизнес-логику для каждого компонента с помощью Web BP Designer. Web BP выполняются в браузере пользователя, обеспечивая отзывчивость в реальном времени и улучшая пользовательский опыт. Платформа также генерирует веб-приложения на основе фреймворка Vue3, включающего JavaScript и TypeScript.

В области мобильных приложений AppMaster'Mobile BP Designer позволяет создавать пользовательские интерфейсы с функциональностью drag-and-drop и определять бизнес-логику для каждого компонента. Используя серверный фреймворк на базе Kotlin, Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, мобильные приложения, созданные с помощью AppMaster, позволяют пользователям обновлять пользовательский интерфейс, логику и API-ключи без отправки новых версий в магазины приложений. Такой оптимизированный процесс значительно сокращает время выхода на рынок и упрощает сопровождение.

Заключение

Zoho Creator и AppMaster - это универсальные и мощные платформы no-code, позволяющие создавать сложные приложения без особых знаний в области кодирования. Zoho Creator отличается возможностями настройки, обширной библиотекой шаблонов и интеграцией для разработки веб- и мобильных приложений. AppMaster Сильной стороной Zoho Creator является комплексный подход, позволяющий визуально создавать модели данных и бизнес-логику, а также серверный фреймворк для разработки мобильных приложений.

При выборе платформы no-code необходимо учитывать конкретные требования, такие как потребности в разработке бэкэнд-приложений, возможности кастомизации, интеграционные возможности и эффективность обслуживания. Понимание сильных сторон каждой платформы позволит принять взвешенное решение для достижения ваших уникальных целей в области разработки приложений.