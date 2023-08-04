في صناعة تطوير البرمجيات ، اكتسبت المنصات التي لا تحتوي على كود شعبية كبيرة من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى معرفة الترميز. إحدى هذه المنصات البارزة هي Zoho Creator. ستتعمق هذه المقالة في تاريخ النظام الأساسي وميزاته الرئيسية ويلقي الضوء على كيفية عمله.

أطلقت شركة Zoho Corporation ، وهي شركة تقنية عالمية رائدة ، Zoho Creator في عام 2006. أسس Sridhar Vembu و Tony Thomas النظام الأساسي كجزء من مجموعة تطبيقات إنتاجية الأعمال من Zoho. تم تصميم Zoho Creator مع رؤية تمكين الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء ، من إنشاء تطبيقات مخصصة مصممة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة ، دون قيود الترميز التقليدي.

كيف يعمل؟

يمكّن Zoho Creator المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال من خلال واجهة مرئية ، مما يلغي الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة. يوفر النظام الأساسي واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم واجهات المستخدم ، وإنشاء مهام سير العمل ، وأتمتة العمليات التجارية دون عناء.

يمكن للمستخدمين البدء في إنشاء التطبيقات من خلال تحديد هياكل البيانات ، المعروفة باسم النماذج ، في واجهة Zoho Creator سهلة الاستخدام. تعمل هذه النماذج بمثابة اللبنات الأساسية لتخزين البيانات وإدارتها. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات قوية وديناميكية خاصة بمتطلبات أعمالهم من خلال حقول النماذج المختلفة وخيارات التخصيص.

يوفر Zoho Creator أيضًا محرك برمجة نصية قويًا يسمى Deluge ، وهي لغة برمجة low-code ، والتي تمكن المستخدمين من إضافة منطق وأتمتة الإجراءات داخل تطبيقاتهم. يبسط برنامج Deluge تدفقات العمل المعقدة ، مما يجعل تنفيذ قواعد العمل المعقدة أسهل ويتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى وتطبيقات الجهات الخارجية.

دلائل الميزات

تستوعب المنصة المتطلبات المتنوعة للمطورين والمؤسسات ، وتقدم الميزات الأساسية:

واجهة السحب والإفلات: يوفر Zoho Creator واجهة سهلة الاستخدام ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم شاشات التطبيق بسهولة من خلال إمكانات drag-and-drop .

يوفر Zoho Creator واجهة سهلة الاستخدام ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم شاشات التطبيق بسهولة من خلال إمكانات . حقول النموذج الشاملة: يوفر النظام الأساسي مجموعة متنوعة من حقول النموذج ، مما يتيح للمستخدمين التقاط أنواع مختلفة من البيانات ، مثل النصوص والأرقام والتواريخ والمرفقات والتوقيعات والمزيد.

أتمتة سير العمل: يسهّل Zoho Creator أتمتة المهام المتكررة والعمليات التجارية من خلال إمكانيات إدارة سير العمل. تعمل هذه الميزة على تبسيط العمليات وتوفير الوقت وتعزيز الإنتاجية.

يسهّل Zoho Creator أتمتة المهام المتكررة والعمليات التجارية من خلال إمكانيات إدارة سير العمل. تعمل هذه الميزة على تبسيط العمليات وتوفير الوقت وتعزيز الإنتاجية. التقارير ولوحات المعلومات المتقدمة: يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات لوحة المعلومات والتقارير في Zoho Creator لتحليل البيانات وتتبع المقاييس الرئيسية واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ. تجعل المخططات والرسوم البيانية القابلة للتخصيص من السهل تصور البيانات.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات لوحة المعلومات والتقارير في Zoho Creator لتحليل البيانات وتتبع المقاييس الرئيسية واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ. تجعل المخططات والرسوم البيانية القابلة للتخصيص من السهل تصور البيانات. التعاون والتكامل: يتيح Zoho Creator إمكانية التعاون بين أعضاء الفريق من خلال السماح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس التطبيق في وقت واحد. يدعم النظام الأساسي أيضًا التكامل السلس مع تطبيقات Zoho الأخرى ، فضلاً عن خدمات الجهات الخارجية الشهيرة مثل G Suite و Office 365.

يتيح Zoho Creator إمكانية التعاون بين أعضاء الفريق من خلال السماح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس التطبيق في وقت واحد. يدعم النظام الأساسي أيضًا التكامل السلس مع تطبيقات Zoho الأخرى ، فضلاً عن خدمات الجهات الخارجية الشهيرة مثل G Suite و Office 365. تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة: يمكّن Zoho Creator المستخدمين من تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية لأجهزة iOS و Android. يمكن نشر هذه التطبيقات وتوزيعها بسهولة ، مما يوفر تجربة هاتف محمول سلسة للمستخدمين النهائيين.

من يمكنه استخدامه؟

يلبي Zoho Creator احتياجات جمهور متنوع نظرًا لواجهته سهلة الاستخدام وإمكانياته المتعددة. فيما يلي بعض المجموعات التي يمكنها الاستفادة من قوة Zoho Creator:

أصحاب الأعمال الصغيرة: يمكن لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة استخدام Zoho Creator لإنشاء تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لعمليات أعمالهم. سواء أكان الأمر يتعلق بإدارة العملاء المتوقعين أو تتبع المخزون أو أتمتة سير عمل المبيعات ، يمكن أن يوفر Zoho Creator الأدوات المناسبة لتحسين العمليات.

يمكن لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة استخدام Zoho Creator لإنشاء تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لعمليات أعمالهم. سواء أكان الأمر يتعلق بإدارة العملاء المتوقعين أو تتبع المخزون أو أتمتة سير عمل المبيعات ، يمكن أن يوفر Zoho Creator الأدوات المناسبة لتحسين العمليات. محترفو تكنولوجيا المعلومات: بالنسبة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والمطورين ، يمكن أن يكون Zoho Creator أحد الأصول القيمة لعمل النماذج الأولية للتطبيقات ونشرها بسرعة. يسمح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى مع السماح لأعضاء الفريق غير التقنيين بالمشاركة في عملية التطوير.

بالنسبة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والمطورين ، يمكن أن يكون Zoho Creator أحد الأصول القيمة لعمل النماذج الأولية للتطبيقات ونشرها بسرعة. يسمح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى مع السماح لأعضاء الفريق غير التقنيين بالمشاركة في عملية التطوير. المحترفون غير التقنيين: يُمكِّن Zoho Creator المحترفين غير التقنيين ، مثل المسوقين أو مديري الموارد البشرية ، من إنشاء التطبيقات دون الاعتماد على المطورين. يمكنهم إنشاء النماذج وجمع البيانات وأتمتة المهام ، مما يقلل الاعتماد على العمل اليدوي.

يُمكِّن Zoho Creator المحترفين غير التقنيين ، مثل المسوقين أو مديري الموارد البشرية ، من إنشاء التطبيقات دون الاعتماد على المطورين. يمكنهم إنشاء النماذج وجمع البيانات وأتمتة المهام ، مما يقلل الاعتماد على العمل اليدوي. المعلمون: يمكن أن يكون Zoho Creator أيضًا أداة تعليمية ممتازة ، حيث تمكّن المعلمين من تعريف الطلاب بمفاهيم تطوير التطبيقات دون تعقيدات الترميز. يعزز الإبداع ومهارات حل المشكلات بين الطلاب في مختلف التخصصات.

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مقارنة بين Zoho Creator و AppMaster

على الرغم من أن كل من Zoho Creator و AppMaster هما منصتان قويتان بدون رمز ، إلا أنهما يتمتعان بمناطق تركيز ونقاط قوة مميزة. يركز Zoho Creator بشكل أساسي على تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة ، ويقدم خيارات تخصيص وإمكانيات تكامل متنوعة. يوفر مكتبة واسعة من القوالب المبنية مسبقًا ويلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن واجهة سهلة الاستخدام وبديهية.

من ناحية أخرى ، يميز AppMaster نفسه من خلال التأكيد بشدة على تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية. إن قدرته على إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال يميزها بصريًا. علاوة على ذلك ، يسمح نهج إطار عمل AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول بإجراء تحديثات سلسة دون الحاجة إلى عمليات إرسال متجر التطبيقات.

بالنسبة لتطبيقات الويب ، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية بوظيفة drag-and-drop وتحديد منطق الأعمال لكل مكون من خلال Web BP Designer. يتم تنفيذ عمليات معالجة البيانات على الويب داخل متصفح المستخدم ، مما يوفر استجابة في الوقت الفعلي وتجربة مستخدم محسّنة. تقوم المنصة أيضًا بإنشاء تطبيقات الويب المستندة إلى إطار العمل Vue3 ، والتي تتضمن JavaScript و TypeScript.

في مجال تطبيقات الهاتف المحمول ، يسمح Mobile BP Designer من AppMaster للمستخدمين بإنشاء واجهات مستخدم بوظيفة drag-and-drop وتحديد منطق الأعمال لكل مكون. باستخدام إطار عمل يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS ، فإن تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster تُمكّن المستخدمين من تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. هذه العملية المبسطة تقلل بشكل كبير من الوقت في السوق وتبسط الصيانة.

خاتمة

يعد كل من Zoho Creator و AppMaster منصات متعددة الاستخدامات وقوية no-code ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات معقدة بدون معرفة واسعة بالبرمجة. يتفوق Zoho Creator في توفير خيارات التخصيص ومكتبة القوالب الشاملة وإمكانيات التكامل لتطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة. تكمن قوة AppMaster في نهجه الشامل ، مما يتيح الإنشاء المرئي لنماذج البيانات ومنطق الأعمال ، جنبًا إلى جنب مع إطار عمل يحركه الخادم لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

عند تحديد نظام no-code ، من الضروري مراعاة متطلباتك المحددة ، مثل احتياجات تطوير تطبيقات الخلفية وخيارات التخصيص وإمكانيات التكامل وكفاءة الصيانة. من خلال فهم نقاط القوة في كل نظام أساسي ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير لتحقيق أهداف تطوير التطبيق الفريدة الخاصة بك.