在软件开发行业，无代码平台通过让用户无需编码知识即可创建应用程序而大受欢迎。Zoho Creator 就是这样一个脱颖而出的平台。本文将深入探讨该平台的历史、主要功能及其工作原理。

全球领先的技术公司 Zoho Corporation 于 2006 年推出了 Zoho Creator。Sridhar Vembu 和 Tony Thomas 创办了该平台，作为 Zoho 商业生产力应用程序套件的一部分。Zoho Creator 的愿景是让大小企业都能根据自己的具体需求创建定制应用程序，而不受传统编码的限制。

它是如何工作的？

Zoho Creator 允许用户通过可视化界面创建网络和移动应用程序，无需编写复杂的代码。该平台提供直观的拖放界面，允许用户设计用户界面、创建工作流，并轻松实现业务流程自动化。

用户可以在 Zoho Creator 的易用界面中定义数据结构（即表单），从而开始构建应用程序。这些表单是存储和管理数据的构件。用户可以根据自己的业务需求，利用各种表单字段和自定义选项创建功能强大的动态应用程序。

Zoho Creator 还提供了一个名为 Deluge 的强大脚本引擎，它是一种low-code 编程语言，可让用户在应用程序中添加逻辑和自动操作。Deluge 简化了复杂的工作流程，使复杂的业务规则更容易实施，并可与其他 Zoho 和第三方应用程序集成。

主要功能

该平台可满足开发人员和企业的不同需求，并提供基本功能：

拖放界面： Zoho Creator 提供直观的界面，用户可以利用其 drag-and-drop 功能毫不费力地设计应用程序屏幕。

Zoho Creator 提供直观的界面，用户可以利用其 功能毫不费力地设计应用程序屏幕。 丰富的表单字段：该平台提供多种表单字段，使用户能够捕获不同类型的数据，如文本、数字、日期、附件、签名等。

工作流程自动化： Zoho Creator 通过其工作流程管理功能实现了重复性任务和业务流程的自动化。该功能可简化操作，节省时间，提高生产力。

Zoho Creator 通过其工作流程管理功能实现了重复性任务和业务流程的自动化。该功能可简化操作，节省时间，提高生产力。 高级报告和仪表板： 用户可以利用 Zoho Creator 的报告和仪表盘功能来分析数据、跟踪关键指标并获得可行的见解。可定制的图表和图形可轻松实现数据可视化。

用户可以利用 Zoho Creator 的报告和仪表盘功能来分析数据、跟踪关键指标并获得可行的见解。可定制的图表和图形可轻松实现数据可视化。 协作与集成： Zoho Creator 允许多个用户同时在同一个应用程序上工作，从而实现了团队成员之间的协作。该平台还支持与其他 Zoho 应用程序以及 G Suite 和 Office 365 等流行的第三方服务无缝集成。

Zoho Creator 允许多个用户同时在同一个应用程序上工作，从而实现了团队成员之间的协作。该平台还支持与其他 Zoho 应用程序以及 G Suite 和 Office 365 等流行的第三方服务无缝集成。 移动应用程序开发：Zoho Creator 使用户能够为 iOS 和 Android 设备开发本地移动应用程序。这些应用程序可以轻松发布和分发，为终端用户提供无缝移动体验。

谁可以使用它？

Zoho Creator 界面友好，功能多样，可以满足不同用户的需求。以下是一些可以利用 Zoho Creator 功能的群体：

小企业主： 企业家和小企业主可以使用 Zoho Creator 创建适合其业务流程的定制应用程序。无论是管理销售线索、跟踪库存还是实现销售工作流程自动化，Zoho Creator 都能提供合适的工具来优化运营。

企业家和小企业主可以使用 Zoho Creator 创建适合其业务流程的定制应用程序。无论是管理销售线索、跟踪库存还是实现销售工作流程自动化，Zoho Creator 都能提供合适的工具来优化运营。 IT 专业人士： 对于 IT 专业人员和开发人员来说，Zoho Creator 是快速创建和部署应用程序原型的宝贵资产。它允许他们专注于价值更高的任务，同时允许非技术团队成员参与开发过程。

对于 IT 专业人员和开发人员来说，Zoho Creator 是快速创建和部署应用程序原型的宝贵资产。它允许他们专注于价值更高的任务，同时允许非技术团队成员参与开发过程。 非技术专业人员： Zoho Creator 可让营销人员或人力资源经理等非技术专业人员在不依赖开发人员的情况下构建应用程序。他们可以创建表格、收集数据并自动执行任务，从而减少对手工操作的依赖。

Zoho Creator 可让营销人员或人力资源经理等非技术专业人员在不依赖开发人员的情况下构建应用程序。他们可以创建表格、收集数据并自动执行任务，从而减少对手工操作的依赖。 教育工作者： Zoho Creator 也是一款出色的教育工具，教育工作者可以向学生介绍应用程序开发概念，而无需复杂的编码工作。它可以提高各学科学生的创造力和解决问题的能力。

Zoho Creator 与 Zoho Master 的对比AppMaster

虽然 Zoho Creator 和AppMaster都是功能强大的无代码平台，但它们的重点领域和优势各不相同。Zoho Creator 主要强调网络和移动应用程序开发，提供各种定制选项和集成功能。它提供大量预建模板库，满足用户对友好、直观界面的需求。

另一方面，AppMaster 通过大力强调后端应用程序开发而与众不同。其可视化创建数据模型和业务逻辑的能力使其与众不同。此外，AppMaster 的移动应用程序采用服务器驱动框架方法，无需向应用程序商店提交，即可实现无缝更新。

对于网络应用程序，AppMaster 使用户能够创建具有drag-and-drop 功能的交互式用户界面，并通过 Web BP Designer 为每个组件定义业务逻辑。Web BP 在用户浏览器中执行，可提供实时响应和增强的用户体验。该平台还能生成基于Vue3框架的网络应用程序，其中包含 JavaScript 和 TypeScript。

在移动应用领域，AppMaster 的移动 BP 设计器允许用户创建具有drag-and-drop 功能的用户界面，并为每个组件定义业务逻辑。利用基于Kotlin、Jetpack Compose for Android 和SwiftUI for iOS 的服务器驱动框架，使用AppMaster 构建的移动应用程序使用户能够更新 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店提交新版本。这一简化流程大大缩短了产品上市时间，并简化了维护工作。

结论

Zoho Creator 和AppMaster 都是多功能、功能强大的no-code 平台，用户无需丰富的编码知识即可创建复杂的应用程序。Zoho Creator 的优势在于提供定制选项、丰富的模板库以及网络和移动应用开发的集成功能。AppMasterZoho Creator 的优势在于其全面的方法，可实现数据模型和业务逻辑的可视化创建，以及用于移动应用程序开发的服务器驱动框架。

在选择no-code 平台时，关键是要考虑您的具体要求，如后台应用程序开发需求、定制选项、集成能力和维护效率。通过了解每个平台的优势，您可以做出明智的决定，以满足您独特的应用程序开发目标。