Zenity lève 16,5 millions de dollars pour améliorer la sécurité du développement d'applications No-Code/Low-Code

Dans le monde d'aujourd'hui, centré sur la technologie, de nombreuses organisations exploitent la puissance des outils low-code et no-code pour développer leurs applications et rationaliser les flux de travail. Ces outils, principalement utilisés par des utilisateurs finaux non techniques, ont introduit par inadvertance une préoccupation concernant les normes de sécurité et de conformité.

Zenity, une start-up naissante basée en Israël, est passée sous le feu des projecteurs avec sa solution inventive pour résoudre ce problème croissant. La société a récemment annoncé un énorme cycle de financement de série A de 16,5 millions de dollars visant à promouvoir la croissance et le développement de l'entreprise.

Les cofondateurs Ben Kliger et Michael Bargury ont conçu l'idée de Zenity en réponse à la reconnaissance du fait que le développement d'applications facilement accessibles peut être une arme à double tranchant. Les technologies en évolution offrent aux utilisateurs finaux un moyen plus simple de créer de nouvelles applications, mais le manque de connaissances technologiques et de sécurité peut entraîner des défis.

« Les outils Low-code et no-code ont révolutionné le processus de développement d'applications. Cependant, ils constituent une arme à double tranchant. Tout en favorisant la productivité et l’innovation, les utilisateurs finaux non techniques peuvent ne pas disposer des connaissances essentielles nécessaires pour résoudre les problèmes de sécurité », a déclaré Kliger à TechCrunch.

L'objectif principal de Zenity est de fournir aux équipes de sécurité des applications et aux organisations de sécurité dans des espaces commerciaux difficiles une visibilité vitale sur ces applications émergentes, tout en préservant les capacités de création d'applications des utilisateurs.

Bargury a abordé l'idée fausse répandue selon laquelle il existe une distinction significative entre la sécurisation des applications créées par un développeur professionnel et un utilisateur professionnel, expliquant qu'il s'agit davantage d'un manque d'outils que d'un manque de compétences.

Qu'elle soit conçue par un développeur professionnel, un utilisateur professionnel ou construite sur des plateformes comme AppMaster , l'objectif principal de l'application reste le même : l'authentification des utilisateurs, la reconnaissance de l'identité et l'interaction des données. Les imperfections de la logique applicative peuvent avoir de graves répercussions, quel que soit celui qui les a créées. Les mêmes problèmes que nous avons résolus dans le domaine de la sécurité des applications conventionnelles se posent désormais dans le domaine des applications générées par les utilisateurs professionnels, a déclaré Bargury.

Ayant un impact sur ce créneau, Zenity se connecte aux outils no-code/ low-code via des API, rassemble des métadonnées et d'autres données utiles sur les applications en cours de développement, identifie les risques de sécurité potentiels et les signale directement à l'équipe de sécurité concernée via un système centralisé. tableau de bord. L'équipe peut décider de corriger, d'automatiser les correctifs ou de les rediriger vers les développeurs en fonction des processus et des nécessités de l'entreprise.

Fruit de l'idée originale de deux amis de longue date qui se sont rencontrés chez Microsoft, Zenity a été lancé en 2021 après avoir observé un gros client s'appuyant fortement sur des outils no-code. Impressionnés par ce que des plates-formes telles que les capacités de développement backend et front-end d' AppMaster permettent aux utilisateurs non techniques, ils ont entrevu une opportunité de répondre aux problèmes de sécurité associés.

Passant d'une startup de deux personnes à l'emploi de 25 professionnels dévoués, Zenity ouvre la voie à l'évolutivité avec cet impressionnant cycle de financement. Un total de 16,5 millions de dollars, principalement apporté par Intel Capital, a également été soutenu par les investisseurs actuels Vertex Ventures et UpWest et les nouveaux venus Gefen Capital et B5.

Dans le cadre de l'accord d'investissement, le directeur des investissements chez Intel Capital, Yoni Greifman, rejoindra la startup au sein de son conseil d'administration.