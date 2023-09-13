Zenity привлекает 16,5 миллионов долларов США на повышение безопасности при разработке приложений без кода или с малым количеством кода

В современном технологичном мире многие организации используют возможности инструментов low-code и no-code для разработки своих приложений и оптимизации рабочих процессов. Эти инструменты, в основном используемые нетехническими конечными пользователями, непреднамеренно вызвали обеспокоенность по поводу стандартов безопасности и соответствия.

Zenity, многообещающий стартап, базирующийся в Израиле, оказался в центре внимания благодаря своему изобретательному решению этой растущей проблемы. Недавно компания объявила о ошеломляющем раунде финансирования серии А на сумму 16,5 миллионов долларов, направленном на содействие росту и развитию бизнеса.

Соучредители Бен Клигер и Майкл Баргури задумали идею Zenity в ответ на признание того, что разработка легкодоступных приложений может быть палкой о двух концах. Развивающиеся технологии предоставляют конечным пользователям более простой способ создания новых приложений, но отсутствие знаний в области технологий и безопасности может привести к проблемам.

«Инструменты Low-code и no-code произвели революцию в процессе разработки приложений. Однако это палка о двух концах. Повышая производительность и стимулируя инновации, нетехническим конечным пользователям может не хватать важных знаний для решения проблем безопасности», — сказал Клигер TechCrunch.

Основная цель Zenity — предоставить командам по безопасности приложений и организациям, занимающимся безопасностью в сложных бизнес-пространствах, жизненно важную информацию об этих новых приложениях, в то же время сохраняя возможности пользователей по созданию приложений.

Баргури развеял распространенное заблуждение о том, что существует значительная разница между защитой приложений, созданных профессиональным разработчиком и бизнес-пользователем, объяснив, что это скорее недостаток инструментов, чем недостаток навыков.

Независимо от того, разработано ли приложение профессиональным разработчиком, бизнес-пользователем или создано на таких платформах, как AppMaster , основная цель приложения остается той же — аутентификация пользователя, распознавание личности и взаимодействие с данными. Несовершенство логики приложения может иметь серьезные последствия, независимо от того, кто его создал. По словам Баргури, те же проблемы, которые мы решали при обеспечении безопасности обычных приложений, теперь возникают и в области бизнес-приложений, создаваемых пользователями.

Оказывая влияние на эту нишу, Zenity подключается к инструментам no-code/ low-code через API, сопоставляет метаданные и другие полезные данные о разрабатываемых приложениях, выявляет потенциальные угрозы безопасности и сообщает о них непосредственно соответствующей команде безопасности через централизованную систему. панель приборов. Команда может решить исправить, автоматизировать исправления или перенаправить их обратно разработчикам в зависимости от процессов и потребностей компании.

Zenity, детище двух давних друзей, встретившихся в Microsoft, было запущено в 2021 году после наблюдения за крупным клиентом, в значительной степени полагающимся на инструменты no-code. Впечатленные тем, что такие платформы, как возможности внутренней и внешней разработки AppMaster, предоставляют нетехническим пользователям, они предвидели возможность решения связанных с этим проблем безопасности.

Пройдя долгий путь от стартапа из двух человек до 25 преданных своему делу профессионалов, Zenity прокладывает путь к масштабируемости с помощью этого впечатляющего раунда финансирования. В общей сложности $16,5 млн, в основном вложенные Intel Capital, были также поддержаны нынешними инвесторами Vertex Ventures и UpWest, а также новичками Gefen Capital и B5.

В рамках инвестиционного соглашения директор по инвестициям Intel Capital Йони Грейфман войдет в совет директоров стартапа.