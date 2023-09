Zenity raccoglie 16,5 milioni di dollari per migliorare la sicurezza nello sviluppo di applicazioni no-code/low-code

Nel mondo odierno incentrato sulla tecnologia, molte organizzazioni stanno sfruttando la potenza degli strumenti low-code e no-code per sviluppare le proprie applicazioni e semplificare i flussi di lavoro. Questi strumenti, utilizzati prevalentemente da utenti finali non tecnici, hanno inavvertitamente introdotto una preoccupazione sugli standard di sicurezza e conformità.

Zenity, una startup in erba con sede in Israele, è passata alla ribalta con la sua soluzione creativa per affrontare questo problema crescente. La società ha recentemente annunciato un incredibile round di finanziamento di serie A da 16,5 milioni di dollari volto a promuovere la crescita e lo sviluppo dell'azienda.

I cofondatori Ben Kliger e Michael Bargury hanno concepito l'idea di Zenity in risposta al riconoscimento che lo sviluppo di applicazioni facilmente accessibili può essere un'arma a doppio taglio. Le tecnologie in evoluzione stanno offrendo agli utenti finali un modo più semplice per creare nuove applicazioni, ma la mancanza di nous tecnologico e di sicurezza può portare a sfide.

“Gli strumenti Low-code e no-code hanno rivoluzionato il processo di sviluppo delle app. Tuttavia, sono un’arma a doppio taglio. Pur promuovendo la produttività e l’innovazione, gli utenti finali non tecnici potrebbero non avere le conoscenze fondamentali per affrontare i problemi di sicurezza”, ha dichiarato Kliger a TechCrunch.

L'obiettivo principale di Zenity è fornire ai team di sicurezza delle applicazioni e alle organizzazioni di sicurezza negli spazi aziendali complessi una visibilità vitale su queste applicazioni emergenti, preservando allo stesso tempo le capacità di creazione di applicazioni degli utenti.

Bargury ha affrontato l'idea sbagliata comune secondo cui esiste una distinzione significativa tra la protezione delle applicazioni create da uno sviluppatore professionista e un utente aziendale, spiegando che si tratta più di un vuoto di strumenti che di un divario di competenze.

Che sia progettata da uno sviluppatore professionista, da un utente aziendale o realizzata su piattaforme come AppMaster , lo scopo principale dell'applicazione rimane lo stesso: autenticazione dell'utente, riconoscimento dell'identità e interazione dei dati. Le imperfezioni nella logica dell'applicazione possono avere gravi ripercussioni, indipendentemente da chi l'ha creata. Gli stessi problemi che abbiamo affrontato nella sicurezza delle applicazioni convenzionali, ora emergono nel dominio delle app generate dagli utenti aziendali, ha affermato Bargury.

Avendo un impatto su questa nicchia, Zenity si connette agli strumenti no-code/ low-code tramite API, raccoglie metadati e altri dati utili sulle applicazioni in fase di sviluppo, identifica potenziali rischi per la sicurezza e li segnala direttamente al team di sicurezza interessato tramite un sistema centralizzato pannello di controllo. Il team può decidere di correggere, automatizzare le correzioni o reindirizzarle agli sviluppatori a seconda dei processi e delle necessità dell'azienda.

Nato da un'idea di due amici di lunga data che si sono incontrati in Microsoft, Zenity è stato lanciato nel 2021 dopo aver osservato un grande cliente che faceva molto affidamento su strumenti no-code. Impressionati da ciò che piattaforme come le funzionalità di sviluppo backend e front-end di AppMaster hanno consentito agli utenti non tecnici, hanno previsto l'opportunità di affrontare i problemi di sicurezza associati.

Facendo molta strada da una startup composta da due persone all'impiego di 25 professionisti dedicati, Zenity apre la strada alla scalabilità con questo impressionante round di finanziamento. Un totale di 16,5 milioni di dollari, investiti principalmente da Intel Capital, è stato sostenuto anche dagli attuali investitori Vertex Ventures e UpWest e dai nuovi arrivati ​​Gefen Capital e B5.

Nell'ambito dell'accordo di investimento, il direttore degli investimenti di Intel Capital, Yoni Greifman, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della startup.