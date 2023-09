Zenity haalt $16,5 miljoen op om de beveiliging te verbeteren bij de ontwikkeling van applicaties zonder code/low-code

In de huidige, op technologie gerichte wereld maken veel organisaties gebruik van de kracht van low-code en no-code tools om hun applicaties te ontwikkelen en workflows te stroomlijnen. Deze tools, die voornamelijk worden gebruikt door niet-technische eindgebruikers, hebben onbedoeld zorgen geuit over beveiligings- en nalevingsnormen.

Zenity, een beginnende startup gevestigd in Israël, kwam in de schijnwerpers met zijn inventieve oplossing om dit groeiende probleem aan te pakken. Het bedrijf heeft onlangs een verbluffende Series A-financieringsronde van $16,5 miljoen aangekondigd, gericht op het bevorderen van de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Medeoprichters Ben Kliger en Michael Bargury bedachten het idee van Zenity als reactie op de erkenning dat gemakkelijk toegankelijke applicatieontwikkeling een tweesnijdend zwaard kan zijn. Evoluerende technologieën bieden eindgebruikers een eenvoudigere manier om nieuwe toepassingen te creëren, maar een gebrek aan technologische en beveiligingskennis kan tot uitdagingen leiden.

“ Low-code en no-code tools hebben een revolutie teweeggebracht in het app-ontwikkelingsproces. Ze zijn echter een tweesnijdend zwaard. Hoewel de productiviteit en innovatie worden bevorderd, ontbreekt het niet-technische eindgebruikers mogelijk aan de kritische kennis om met beveiligingsproblemen om te gaan”, vertelde Kliger aan TechCrunch.

Het belangrijkste doel van Zenity is om applicatiebeveiligingsteams en beveiligingsorganisaties in uitdagende bedrijfsruimten essentieel inzicht te geven in deze opkomende applicaties, terwijl tegelijkertijd de applicatiebouwcapaciteiten van de gebruikers behouden blijven.

Bargury pakte de veel voorkomende misvatting aan dat er een aanzienlijk onderscheid bestaat tussen het beveiligen van applicaties die zijn gemaakt door een professionele ontwikkelaar en een zakelijke gebruiker, door uit te leggen dat het eerder een leemte in gereedschap is dan een vaardigheidskloof.

Of de applicatie nu is ontworpen door een professionele ontwikkelaar, een zakelijke gebruiker of is gebouwd op platforms als AppMaster , het kerndoel van de applicatie blijft hetzelfde: gebruikersauthenticatie, identiteitsherkenning en gegevensinteractie. Onvolkomenheden in de applicatielogica kunnen ernstige gevolgen hebben, ongeacht wie deze heeft gemaakt. Dezelfde problemen die we hebben aangepakt bij conventionele applicatiebeveiliging, komen nu naar voren in het domein van zakelijke, door gebruikers gegenereerde apps, zegt Bargury.

Zenity maakt impact op deze niche en maakt via API's verbinding met de no-code/ low-code tools, verzamelt metadata en andere nuttige gegevens over de applicaties die worden ontwikkeld, identificeert potentiële veiligheidsrisico's en rapporteert deze rechtstreeks aan het betrokken beveiligingsteam via een gecentraliseerd netwerk. dashboard. Het team kan beslissen om de oplossingen te repareren, te automatiseren of ze terug te sturen naar de ontwikkelaars, afhankelijk van de processen en behoeften van het bedrijf.

Zenity, het geesteskind van twee oude vrienden die elkaar ontmoetten bij Microsoft, werd in 2021 gelanceerd na het observeren van een grote klant die sterk afhankelijk was van tools no-code. Onder de indruk van wat dergelijke platforms, zoals de backend- en frontend-ontwikkelingsmogelijkheden van AppMaster, mogelijk maakten voor niet-technische gebruikers, voorzagen ze een kans om de daarmee samenhangende beveiligingsproblemen aan te pakken.

Zenity heeft een lange weg afgelegd van een tweemansstartup naar het in dienst hebben van 25 toegewijde professionals en baant de weg naar schaalbaarheid met deze indrukwekkende financieringsronde. Een totaalbedrag van $16,5 miljoen, voornamelijk gefinancierd door Intel Capital, werd ook ondersteund door de huidige investeerders Vertex Ventures en UpWest en nieuwkomers Gefen Capital en B5.

Als onderdeel van de investeringsovereenkomst zal Investment Director bij Intel Capital, Yoni Greifman, toetreden tot de startup in de raad van bestuur.