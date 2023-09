Zenity levanta US$ 16,5 milhões para aumentar a segurança no desenvolvimento de aplicativos sem código/baixo código

No mundo atual centrado na tecnologia, muitas organizações estão aproveitando o poder das ferramentas low-code e no-code para desenvolver seus aplicativos e agilizar fluxos de trabalho. Estas ferramentas, utilizadas predominantemente por utilizadores finais não técnicos, introduziram inadvertidamente uma preocupação em torno dos padrões de segurança e conformidade.

Zenity, uma startup emergente com sede em Israel, ganhou destaque com sua solução inventiva para resolver esse problema crescente. A empresa anunciou recentemente uma impressionante rodada de financiamento da Série A de US$ 16,5 milhões destinada a promover o crescimento e o desenvolvimento do negócio.

Os cofundadores Ben Kliger e Michael Bargury conceberam a ideia do Zenity em resposta ao reconhecimento de que o desenvolvimento de aplicativos facilmente acessíveis pode ser uma faca de dois gumes. As tecnologias em evolução estão a capacitar os utilizadores finais com uma forma mais simples de criar novas aplicações, mas a falta de conhecimento tecnológico e de segurança pode levar a desafios.

“As ferramentas Low-code e no-code revolucionaram o processo de desenvolvimento de aplicativos. No entanto, eles são uma faca de dois gumes. Ao promover a produtividade e a inovação, os usuários finais não técnicos podem não ter o conhecimento crítico para lidar com questões de segurança”, disse Kliger ao TechCrunch.

O principal objetivo da Zenity é fornecer às equipes de segurança de aplicações e organizações de segurança em espaços de negócios desafiadores visibilidade vital sobre essas aplicações emergentes, preservando ao mesmo tempo as capacidades de construção de aplicações dos usuários.

Bargury abordou o equívoco comum de que existe uma distinção significativa entre proteger aplicativos criados por um desenvolvedor profissional e um usuário empresarial, explicando que se trata mais de uma lacuna de ferramentas do que de uma lacuna de habilidades.

Seja projetado por um desenvolvedor profissional, um usuário empresarial ou construído em plataformas como AppMaster , o objetivo principal do aplicativo permanece o mesmo: autenticação do usuário, reconhecimento de identidade e interação de dados. Imperfeições na lógica da aplicação podem ter sérias repercussões, independentemente de quem a criou. Os mesmos problemas que abordamos na segurança de aplicativos convencionais agora surgem no domínio dos aplicativos corporativos gerados por usuários, disse Bargury.

Causando impacto neste nicho, Zenity se conecta às ferramentas no-code/ low-code por meio de APIs, coleta metadados e outros dados úteis sobre os aplicativos que estão sendo desenvolvidos, identifica possíveis riscos de segurança e os reporta diretamente à equipe de segurança em questão por meio de um sistema centralizado. painel. A equipe pode decidir consertar, automatizar as correções ou redirecioná-las de volta aos desenvolvedores dependendo dos processos e necessidades da empresa.

Idealizado por dois amigos de longa data que se conheceram na Microsoft, Zenity foi lançado em 2021 após observar um grande cliente que dependia fortemente de ferramentas no-code. Impressionados com o que plataformas como os recursos de desenvolvimento back-end e front-end do AppMaster possibilitaram para usuários não técnicos, eles previram uma oportunidade para resolver as preocupações de segurança associadas.

Percorrendo um longo caminho desde uma startup de duas pessoas até empregar 25 profissionais dedicados, Zenity abre seu caminho para a escalabilidade com esta impressionante rodada de financiamento. Um total de US$ 16,5 milhões, investidos principalmente pela Intel Capital, também foi apoiado pelos atuais investidores Vertex Ventures e UpWest e pelos recém-chegados Gefen Capital e B5.

Como parte do acordo de investimento, o Diretor de Investimentos da Intel Capital, Yoni Greifman, se juntará à startup em seu conselho de administração.