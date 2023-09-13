Zenity, Kodsuz/Az Kodlu Uygulama Geliştirmede Güvenliği Artırmak İçin 16,5 Milyon Dolar Topladı

Günümüzün teknoloji merkezli dünyasında birçok kuruluş, uygulamalarını geliştirmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için low-code ve no-code araçların gücünden yararlanıyor. Ağırlıklı olarak teknik bilgisi olmayan son kullanıcılar tarafından kullanılan bu araçlar, istemeden de olsa güvenlik ve uyumluluk standartlarıyla ilgili endişelerin ortaya çıkmasına neden oldu.

İsrail merkezli yeni gelişen bir girişim olan Zenity, bu artan soruna çözüm bulmak için yaratıcı çözümüyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket kısa süre önce işin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmeyi amaçlayan 16,5 milyon dolarlık şaşırtıcı bir A Serisi finansman turunu duyurdu.

Kurucu ortaklar Ben Kliger ve Michael Bargury, kolayca erişilebilen uygulama geliştirmenin iki ucu keskin bir kılıç olabileceğinin anlaşılmasına yanıt olarak Zenity fikrini ortaya attılar. Gelişen teknolojiler, son kullanıcılara yeni uygulamalar oluşturmanın daha basit bir yolunu sunuyor, ancak teknolojik ve güvenlik nous eksikliği zorluklara yol açabilir.

“ Low-code ve no-code araçlar, uygulama geliştirme sürecinde devrim yarattı. Ancak bunlar iki ucu keskin bir kılıçtır. Kliger, TechCrunch'a verdiği demeçte, üretkenliği teşvik ederken ve yeniliği teşvik ederken, teknik bilgisi olmayan son kullanıcıların güvenlik endişelerini giderecek kritik bilgilere sahip olmayabileceğini söyledi.

Zenity temel hedefi, zorlu iş alanlarındaki uygulama güvenlik ekiplerine ve güvenlik organizasyonlarına, bu yeni ortaya çıkan uygulamalara yönelik hayati görünürlük sağlarken aynı zamanda kullanıcıların uygulama geliştirme kapasitelerini korumaktır.

Bargury, profesyonel bir geliştirici ile bir iş kullanıcısı tarafından oluşturulan uygulamaların güvenliğinin sağlanması arasında önemli bir fark olduğu yönündeki yaygın yanlış kanıya değindi ve bunun bir beceri eksikliğinden ziyade bir araç boşluğu olduğunu açıkladı.

İster profesyonel bir geliştirici, ister iş kullanıcısı tarafından tasarlanmış olsun, ister AppMaster gibi platformlar üzerine kurulmuş olsun, uygulamanın temel amacı aynı kalır; kullanıcı kimlik doğrulaması, kimlik tanıma ve veri etkileşimi. Uygulama mantığındaki kusurlar, onu kimin oluşturduğuna bakılmaksızın ciddi sonuçlar doğurabilir. Bargury, geleneksel uygulama güvenliğinde ele aldığımız aynı sorunların artık kurumsal kullanıcılar tarafından oluşturulan uygulamalar alanında da ortaya çıktığını söyledi.

Bu alanda etki yaratan Zenity, API'ler aracılığıyla kodsuz/ low-code araçlara bağlanır, geliştirilmekte olan uygulamalarla ilgili meta verileri ve diğer yararlı verileri toplar, potansiyel güvenlik risklerini belirler ve bunları merkezi bir ağ aracılığıyla doğrudan ilgili güvenlik ekibine bildirir. Gösterge Paneli. Ekip, şirketin süreçlerine ve gereksinimlerine bağlı olarak düzeltmeye, düzeltmeleri otomatikleştirmeye veya geliştiricilere geri yönlendirmeye karar verebilir.

Microsoft'ta tanışan iki uzun süredir arkadaşın buluşu olan Zenity, büyük bir müşterinin büyük ölçüde no-code araçlara güvendiğini gözlemledikten sonra 2021'de piyasaya sürüldü. AppMaster arka uç ve ön uç geliştirme yetenekleri gibi platformların teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için sağladığı olanaklardan etkilenerek, ilgili güvenlik endişelerini giderme fırsatını öngördüler.

İki kişilik bir girişimden 25 özel profesyoneli istihdam etmeye kadar uzun bir yol kat eden Zenity, bu etkileyici finansman turuyla ölçeklenebilirliğe giden yolu açıyor. Esas olarak Intel Capital tarafından sağlanan toplam 16,5 milyon dolar, aynı zamanda mevcut yatırımcılar Vertex Ventures ve UpWest ile yeni gelenler Gefen Capital ve B5 tarafından da desteklendi.

Yatırım anlaşmasının bir parçası olarak Intel Capital Yatırım Direktörü Yoni Greifman, girişimin yönetim kuruluna katılacak.