تجمع شركة Zenity مبلغ 16.5 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأمان في تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية/منخفضة التعليمات البرمجية

في عالم اليوم الذي يتمحور حول التكنولوجيا، تستغل العديد من المؤسسات قوة الأدوات low-code والأدوات no-code لتطوير تطبيقاتها وتبسيط سير العمل. هذه الأدوات، التي يستخدمها في الغالب مستخدمون نهائيون غير تقنيين، أثارت عن غير قصد قلقًا بشأن معايير الأمان والامتثال.

انتقلت Zenity ، وهي شركة ناشئة مقرها في إسرائيل، إلى دائرة الضوء من خلال حلها المبتكر لمعالجة هذه المشكلة المتصاعدة. أعلنت الشركة مؤخرًا عن جولة تمويل مذهلة بقيمة 16.5 مليون دولار أمريكي تهدف إلى تعزيز نمو الأعمال وتطويرها.

تصور المؤسسان المشاركان بن كليجر ومايكل بارجوري فكرة Zenity ردًا على الاعتراف بأن تطوير التطبيقات التي يمكن الوصول إليها بسهولة يمكن أن يكون سيفًا ذو حدين. تعمل التقنيات المتطورة على تمكين المستخدمين النهائيين من خلال طريقة أبسط لإنشاء تطبيقات جديدة، ولكن الافتقار إلى المعرفة التكنولوجية والأمنية يمكن أن يؤدي إلى تحديات.

" أحدثت الأدوات التي لا Low-code أو تستخدم no-code منخفضة ثورة في عملية تطوير التطبيقات. ومع ذلك، فهي سيف ذو حدين. أثناء تعزيز الإنتاجية وتعزيز الابتكار، قد يفتقر المستخدمون النهائيون غير التقنيين إلى المعرفة المهمة للتعامل مع المخاوف الأمنية.

الهدف الرئيسي لشركة Zenity هو تزويد فرق أمان التطبيقات والمؤسسات الأمنية في مساحات الأعمال الصعبة برؤية حيوية لهذه التطبيقات الناشئة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرات بناء التطبيقات للمستخدمين.

تناول بارجوري المفهوم الخاطئ الشائع المتمثل في وجود فرق كبير بين تأمين التطبيقات التي أنشأها مطور محترف ومستخدم الأعمال، موضحًا أن هذا يمثل فراغًا في الأدوات أكثر من كونه فجوة في المهارات.

سواء تم تصميمه من قبل مطور محترف أو مستخدم أعمال أو مبني على منصات مثل AppMaster ، فإن الغرض الأساسي للتطبيق يظل كما هو - مصادقة المستخدم والتعرف على الهوية وتفاعل البيانات. يمكن أن يكون للعيوب في منطق التطبيق تداعيات خطيرة، بغض النظر عمن أنشأها. وقال بارجوري إن نفس المشكلات التي عالجناها في أمان التطبيقات التقليدية، تظهر الآن في مجال تطبيقات الأعمال التي ينشئها المستخدمون.

من خلال إحداث تأثير على هذا المجال، تتصل Zenity بالأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو low-code من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتقوم بجمع بيانات التعريف وغيرها من البيانات المفيدة حول التطبيقات التي يتم تطويرها، وتحدد المخاطر الأمنية المحتملة وتبلغ عنها مباشرة إلى فريق الأمان المعني عبر مركز مركزي. لوحة القيادة. يمكن للفريق أن يقرر إصلاح الإصلاحات أو أتمتتها أو إعادة توجيهها مرة أخرى إلى المطورين اعتمادًا على عمليات الشركة وضروراتها.

تم إطلاق Zenity ، وهي من بنات أفكار صديقين قدامى التقيا في Microsoft، في عام 2021 بعد ملاحظة عميل كبير يعتمد بشكل كبير على الأدوات no-code. وقد أعجبوا بما أتاحته هذه الأنظمة الأساسية مثل إمكانات تطوير الواجهة الخلفية والأمامية لـ AppMaster للمستخدمين غير التقنيين، وتوقعوا فرصة لمعالجة المخاوف الأمنية المرتبطة بها.

بعد قطع شوط طويل من شركة ناشئة مكونة من شخصين إلى توظيف 25 متخصصًا متخصصًا، تمهد Zenity طريقها إلى قابلية التوسع من خلال جولة التمويل الرائعة هذه. وقد حظي ما مجموعه 16.5 مليون دولار، تم تقديمه بشكل أساسي من قبل شركة Intel Capital، بدعم من المستثمرين الحاليين Vertex Ventures وUpWest والوافدين الجدد Gefen Capital وB5.

وكجزء من اتفاقية الاستثمار، سينضم مدير الاستثمار في Intel Capital، يوني جريفمان، إلى الشركة الناشئة في مجلس إدارتها.