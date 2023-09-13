Zenity 融资 1650 万美元，用于增强无代码/低代码应用程序开发的安全性

在当今以技术为中心的世界中，许多组织正在利用low-code和no-code工具的强大功能来开发应用程序并简化工作流程。这些工具主要由非技术最终用户使用，无意中引起了对安全性和合规性标准的担忧。

Zenity是一家总部位于以色列的新兴初创公司，凭借其解决这一日益严重的问题的创造性解决方案而成为众人瞩目的焦点。该公司最近宣布了一项高达 1650 万美元的 A 轮融资，旨在促进业务的增长和发展。

联合创始人 Ben Kliger 和 Michael Bargury 认识到易于访问的应用程序开发可能是一把双刃剑，因此萌生了Zenity的想法。不断发展的技术使最终用户能够以更简单的方式创建新应用程序，但缺乏技术和安全知识可能会带来挑战。

“ Low-code和no-code工具彻底改变了应用程序开发过程。然而，它们是一把双刃剑。在提高生产力和创新的同时，非技术最终用户可能缺乏解决安全问题的关键知识。”Kliger 告诉 TechCrunch。

Zenity的主要目标是为充满挑战的业务空间中的应用程序安全团队和安全组织提供对这些新兴应用程序的重要可见性，同时保留用户的应用程序构建能力。

Bargury 解决了一种常见的误解，即保护专业开发人员和业务用户创建的应用程序之间存在显着区别，并解释说这更多的是工具空白而不是技能差距。

无论是由专业开发人员、企业用户设计，还是构建在AppMaster这样的平台上，应用程序的核心目的都是一样的——用户身份验证、身份识别和数据交互。应用程序逻辑的缺陷可能会产生严重的影响，无论它是谁创建的。 Bargury 表示，我们在传统应用程序安全中解决的相同问题现在也出现在企业用户生成的应用程序领域。

Zenity对这个利基市场产生了影响，它通过 API 连接到无代码/ low-code工具，整理元数据和有关正在开发的应用程序的其他有用数据，识别潜在的安全风险，并通过集中式报告直接向相关安全团队报告。仪表板。团队可以根据公司的流程和需求决定修复、自动化修复或将修复重定向回开发人员。

Zenity 是两位在 Microsoft 认识的老朋友的创意，在观察到一个严重依赖no-code工具的大型客户后，于 2021 年推出了Zenity 。 AppMaster等平台为非技术用户提供的后端和前端开发功能给他们留下了深刻的印象，他们预见到了解决相关安全问题的机会。

Zenity从一家两人初创公司发展成为拥有 25 名专业专业人员的公司，经历了漫长的发展，通过这轮令人印象深刻的融资，为可扩展性铺平了道路。总计 1,650 万美元主要由英特尔投资 (Intel Capital) 投入，现有投资者 Vertex Ventures 和 UpWest 以及新投资者 Gefen Capital 和 B5 也提供了支持。

作为投资协议的一部分，英特尔投资的投资总监 Yoni Greifman 将加入该初创公司的董事会。