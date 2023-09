Zenity sammelt 16,5 Millionen US-Dollar, um die Sicherheit bei der Entwicklung von No-Code/Low-Code-Anwendungen zu verbessern

In der heutigen technologieorientierten Welt nutzen viele Unternehmen die Leistungsfähigkeit von low-code und no-code Tools, um ihre Anwendungen zu entwickeln und Arbeitsabläufe zu optimieren. Diese Tools, die überwiegend von technisch nicht versierten Endbenutzern verwendet werden, haben unbeabsichtigt Bedenken hinsichtlich Sicherheits- und Compliance-Standards geweckt.

Zenity, ein aufstrebendes Startup mit Sitz in Israel, rückte mit seiner innovativen Lösung zur Lösung dieses zunehmenden Problems ins Rampenlicht. Das Unternehmen kündigte kürzlich eine unglaubliche Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 16,5 Millionen US-Dollar an, die darauf abzielt, das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern.

Die Mitbegründer Ben Kliger und Michael Bargury entwickelten die Idee von Zenity als Reaktion auf die Erkenntnis, dass die Entwicklung leicht zugänglicher Anwendungen ein zweischneidiges Schwert sein kann. Die sich weiterentwickelnden Technologien bieten Endbenutzern eine einfachere Möglichkeit, neue Anwendungen zu erstellen, doch mangelnde Technologie- und Sicherheitskenntnisse können zu Herausforderungen führen.

„ Low-code und no-code Tools haben den App-Entwicklungsprozess revolutioniert. Allerdings sind sie ein zweischneidiges Schwert. Während die Produktivität gefördert und Innovationen gefördert werden, mangelt es technisch nicht versierten Endbenutzern möglicherweise an den entscheidenden Kenntnissen, um Sicherheitsbedenken auszuräumen“, sagte Kliger gegenüber TechCrunch.

Das Hauptziel von Zenity besteht darin, Anwendungssicherheitsteams und Sicherheitsorganisationen in anspruchsvollen Geschäftsumgebungen wichtige Einblicke in diese neuen Anwendungen zu verschaffen und gleichzeitig die Anwendungsentwicklungskapazitäten der Benutzer zu erhalten.

Bargury ging auf das weit verbreitete Missverständnis ein, dass es einen erheblichen Unterschied zwischen der Sicherung von Anwendungen, die von einem professionellen Entwickler und einem Geschäftsanwender erstellt wurden, gebe, und erklärte, dass es sich hierbei eher um einen Mangel an Werkzeugen als um einen Mangel an Fähigkeiten handele.

Ganz gleich, ob die Anwendung von einem professionellen Entwickler, einem Geschäftsanwender oder auf Plattformen wie AppMaster entwickelt wurde, der Hauptzweck bleibt derselbe: Benutzerauthentifizierung, Identitätserkennung und Dateninteraktion. Unvollkommenheiten in der Anwendungslogik können schwerwiegende Auswirkungen haben, unabhängig davon, wer sie erstellt hat. „Die gleichen Probleme, mit denen wir uns bei der herkömmlichen Anwendungssicherheit befasst haben, tauchen jetzt auch im Bereich der von Geschäftsbenutzern erstellten Apps auf“, sagte Bargury.

Um in dieser Nische Fuß zu fassen, stellt Zenity über APIs eine Verbindung zu den No-Code-/ low-code Tools her, sammelt Metadaten und andere nützliche Daten über die zu entwickelnden Anwendungen, identifiziert potenzielle Sicherheitsrisiken und meldet sie über eine zentrale Zentrale direkt an das betroffene Sicherheitsteam Armaturenbrett. Das Team kann je nach den Prozessen und Anforderungen des Unternehmens entscheiden, die Korrekturen zu beheben, die Korrekturen zu automatisieren oder sie an die Entwickler zurückzuleiten.

Zenity ist die Idee zweier langjähriger Freunde, die sich bei Microsoft kennengelernt haben. Es wurde 2021 ins Leben gerufen, nachdem beobachtet wurde, dass ein großer Kunde stark auf no-code Tools angewiesen war. Sie waren beeindruckt von den Möglichkeiten, die solche Plattformen wie die Backend- und Frontend-Entwicklungsfunktionen von AppMaster für technisch nicht versierte Benutzer bieten, und sahen eine Möglichkeit, die damit verbundenen Sicherheitsbedenken auszuräumen.

Zenity hat einen langen Weg von einem Zwei-Personen-Startup zu einem Unternehmen mit 25 engagierten Fachkräften zurückgelegt und ebnet mit dieser beeindruckenden Finanzierungsrunde den Weg zur Skalierbarkeit. Insgesamt 16,5 Millionen US-Dollar, hauptsächlich von Intel Capital bereitgestellt, wurden auch von den aktuellen Investoren Vertex Ventures und UpWest sowie den Newcomern Gefen Capital und B5 unterstützt.

Im Rahmen der Investitionsvereinbarung wird Yoni Greifman, Investment Director bei Intel Capital, dem Startup in dessen Vorstand beitreten.