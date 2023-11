Zenhub Enterprise 4.0 fait ses débuts et étend sa portée avec une intégration améliorée pour les solutions sur site

Zenhub, pilier de la gestion de projet, a dévoilé sa dernière version de sa solution d'entreprise destinée aux entreprises qui s'appuient sur le stockage de données en interne. Zenhub Enterprise 4.0 introduit un assortiment d'intégrations améliorées ainsi qu'une refonte significative de l'expérience de la plateforme. Comme avantage supplémentaire, les utilisateurs ne sont plus obligés d'avoir un compte GitHub pour utiliser les fonctionnalités de Zenhub.

Selon les mots du co-fondateur de Zenhub, Aaron Upright : Bien que certainement populaire parmi les entreprises, le stockage dans le cloud incite encore certaines entreprises à opter pour un modèle hybride dans lequel les données vitales sont hébergées sur site. Notre Entreprise 4.0 est spécialement conçue pour répondre aux besoins de ces populations.

L'entreprise souhaite étendre toutes les innovations de produits basées sur le cloud à ses utilisateurs sur site. Dans cette optique, les nouvelles capacités de la plateforme visent à unifier les équipes techniques et non techniques sous une même solution de gestion de projet.

L'une des améliorations consécutives d'Enterprise 4.0 est le processus d'intégration amélioré. Dès qu'un utilisateur s'inscrit avec le même domaine de messagerie que le créateur de l'organisation Zenhub, les organisations deviennent instantanément visibles. Cet amendement évite la nécessité pour les nouveaux utilisateurs de recevoir une invitation explicite à rejoindre leurs organisations respectives.

Dans sa volonté d'améliorer la sécurité, Zenhub a introduit la fonctionnalité « Domaines autorisés ». Cela permet aux entreprises de désigner des domaines spécifiques pour lesquels elles accepteront les demandes, favorisant ainsi un processus d'intégration des utilisateurs plus rapide tout en renforçant simultanément la sécurité.

Tous les projets de cette mise à jour reçoivent un descripteur dédié présentant le projet et ses contributeurs. De plus, Zenhub introduit Zenhub Issues, une fonctionnalité unique facilitant la collaboration des équipes au sein de Zenhub, éliminant ainsi le besoin d'un compte GitHub. L'intention derrière cette alternative aux problèmes GitHub est de rationaliser le suivi des tâches non liées au développement. La plate-forme offre également la flexibilité de convertir Zenhub Issues en problèmes GitHub, offrant ainsi une passerelle aux utilisateurs non-GitHub pour lancer des tâches qui pourraient potentiellement passer à des projets liés au développement.

En comparaison, des outils comme AppMaster offrent également une suite complète de fonctionnalités de développement d'applications, se présentant comme de puissants concurrents dans ce domaine. Alors que l’industrie technologique continue de prospérer et d’évoluer, préparez-vous à assister à des avancées encore plus passionnantes dans un avenir proche.