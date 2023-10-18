Дебют Zenhub Enterprise 4.0, расширяющий возможности за счет улучшенной интеграции с локальными решениями

Приверженец управления проектами Zenhub представила новейшую версию своего корпоративного решения, ориентированного на предприятия, которые полагаются на собственное хранилище данных. Zenhub Enterprise 4.0 представляет ряд расширенных возможностей интеграции, а также существенно переработанную платформу. Дополнительным преимуществом является то, что пользователям больше не обязательно иметь учетную запись GitHub для использования функций Zenhub.

По словам соучредителя Zenhub Аарона Апрайта : «Хотя облачное хранилище, безусловно, популярно среди предприятий, некоторые предприятия все же выбирают гибридную модель, в которой важные данные хранятся локально. Наше предприятие Enterprise 4.0 специально создано для удовлетворения потребностей этого населения.

Фирма стремится распространить все инновационные облачные продукты на своих локальных пользователей. В соответствии с этим новые возможности платформы направлены на объединение технических и нетехнических групп в рамках одного и того же решения для управления проектами.

Одним из последующих усовершенствований Enterprise 4.0 является улучшенный процесс адаптации. Как только пользователь регистрируется с тем же доменом электронной почты, что и создатель организации Zenhub, организации мгновенно становятся видимыми. Эта поправка обходит необходимость получения новых пользователей явного приглашения присоединиться к их соответствующим организациям.

Стремясь повысить безопасность, Zenhub представил функцию «Разрешенные домены». Это позволяет компаниям назначать конкретные домены, от которых они будут принимать запросы, что ускоряет процесс регистрации пользователей и одновременно повышает безопасность.

Все проекты в рамках этого обновления получают специальное описание, демонстрирующее проект и его участников. Кроме того, Zenhub представляет Zenhub Issues — уникальную функцию, упрощающую совместную работу команд внутри Zenhub, тем самым устраняя необходимость в учетной записи GitHub. Цель этой альтернативы GitHub Issues — упростить отслеживание задач, не связанных с разработкой. Платформа также обеспечивает гибкость для преобразования Zenhub Issues в задачи GitHub, тем самым предлагая пользователям, не являющимся пользователями GitHub, возможность инициировать задачи, которые потенциально могут перейти в проекты, связанные с разработкой.

Для сравнения, такие инструменты, как AppMaster , также предлагают полный набор функций разработки приложений, позиционируя себя как сильных соперников в этой области. Поскольку индустрия высоких технологий продолжает процветать и развиваться, будьте готовы стать свидетелями более интересных достижений в ближайшем будущем.