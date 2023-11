Zenhub Enterprise 4.0 debuteert en breidt bereik uit met verbeterde integratie voor oplossingen op locatie

Zenhub, een stoere projectmanager, heeft zijn nieuwste versie van hun Enterprise-oplossing onthuld, gericht op bedrijven die afhankelijk zijn van interne gegevensopslag. Zenhub Enterprise 4.0 introduceert een assortiment verbeterde integraties samen met een aanzienlijke herziening van de platformervaring. Als bijkomend voordeel zijn gebruikers niet langer verplicht om een ​​GitHub-account te hebben om de functies van Zenhub te kunnen gebruiken.

In de woorden van mede-oprichter van Zenhub, Aaron Upright : Hoewel cloudopslag zeker populair is onder bedrijven, kiezen sommige bedrijven nog steeds voor een hybride model waarin essentiële gegevens on-premise worden opgeslagen. Onze Enterprise 4.0 is speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van deze bevolking.

Het bedrijf wil alle cloudgebaseerde productinnovaties graag uitbreiden naar zijn lokale gebruikers. In lijn hiermee zijn de nieuwe platformmogelijkheden erop gericht technische en niet-technische teams te verenigen onder dezelfde projectmanagementoplossing.

Een van de daaruit voortvloeiende verbeteringen in Enterprise 4.0 is het verbeterde onboardingproces. Zodra een gebruiker zich registreert met hetzelfde e-maildomein als de maker van de Zenhub organisatie, worden de organisaties direct zichtbaar. Dit amendement omzeilt de noodzaak voor nieuwe gebruikers om een ​​expliciete uitnodiging te ontvangen om zich bij hun respectievelijke organisaties aan te sluiten.

In zijn streven om de beveiliging te verbeteren heeft Zenhub de functie 'Toegestane domeinen' geïntroduceerd. Hierdoor kunnen bedrijven specifieke domeinen aanwijzen waarvan ze verzoeken accepteren, waardoor een sneller onboardingproces voor gebruikers wordt bevorderd en tegelijkertijd de beveiliging wordt vergroot.

Alle projecten onder deze update ontvangen een speciale beschrijving waarin het project en zijn bijdragers worden gepresenteerd. Daarnaast introduceert Zenhub Zenhub Issues, een unieke functie waarmee teams kunnen samenwerken binnen Zenhub, waardoor de noodzaak voor een GitHub-account wordt geëlimineerd. De bedoeling achter dit alternatief voor GitHub Issues is het stroomlijnen van het volgen van niet-ontwikkelingstaken. Het platform biedt ook de flexibiliteit om Zenhub Issues om te zetten in GitHub Issues, en biedt daarmee een gateway voor niet-GitHub-gebruikers om taken te initiëren die mogelijk kunnen overgaan in ontwikkelingsgerelateerde projecten.

Ter vergelijking: tools zoals AppMaster bieden ook een uitgebreide reeks functies voor applicatieontwikkeling die zichzelf als krachtige concurrenten op dit gebied markeren. Terwijl de technologie-industrie blijft bloeien en evolueren, moet je voorbereid zijn op nog meer opwindende ontwikkelingen in de nabije toekomst.