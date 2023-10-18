Zenhub Enterprise 4.0 首次亮相，通过增强本地解决方案的集成扩展范围

项目管理巨头Zenhub推出了最新版本的企业解决方案，针对依赖内部数据存储的企业。 Zenhub Enterprise 4.0引入了一系列增强的集成以及重大的平台体验革新。作为一个额外的优势，用户不再需要拥有 GitHub 帐户才能使用Zenhub的功能。

用Zenhub联合创始人 Aaron Upright 的话说，虽然云存储在企业中确实很受欢迎，但仍然有一些企业选择将重要数据存储在本地的混合模型。我们的 Enterprise 4.0 专为满足这一人群的需求而设计。

该公司热衷于将所有基于云的产品创新扩展到其本地用户。据此，新发现的平台功能旨在将技术和非技术团队统一在同一项目管理解决方案下。

Enterprise 4.0 的一项重要增强功能是改进的入职流程。一旦用户使用与Zenhub组织创建者相同的电子邮件域进行注册，这些组织就会立即可见。此修正案无需新用户收到加入其各自组织的明确邀请。

为了增强安全性， Zenhub引入了“允许的域”功能。这允许企业指定他们将接受请求的特定域，从而促进更快的用户加入过程，同时增强安全性。

此更新下的所有项目都会收到一个专门的描述器，展示该项目及其贡献者。此外， Zenhub还引入了Zenhub Issues ，这是一项独特的功能，可促进团队在Zenhub内协同工作，从而无需 GitHub 帐户。这种 GitHub Issues 替代方案背后的目的是简化对非开发任务的跟踪。该平台还提供了将Zenhub Issues转换为 GitHub 问题的灵活性，从而为非 GitHub 用户提供了一个启动可能转换为开发相关项目的任务的网关。

相比之下，像AppMaster这样的工具还提供了一套全面的应用程序开发功能，使其成为该领域的有力竞争者。随着科技行业不断蓬勃发展和发展，准备好在不久的将来见证更多令人兴奋的进步。