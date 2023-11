Debutta Zenhub Enterprise 4.0 e amplia la portata con un'integrazione migliorata per soluzioni on-premise

Zenhub, sostenitore della gestione dei progetti, ha presentato la sua versione più recente della sua soluzione Enterprise destinata alle aziende che si affidano all'archiviazione interna dei dati. Zenhub Enterprise 4.0 introduce un assortimento di integrazioni avanzate insieme a una significativa revisione dell'esperienza della piattaforma. Come ulteriore vantaggio, gli utenti non sono più obbligati ad avere un account GitHub per utilizzare le funzionalità di Zenhub.

Nelle parole del co-fondatore Zenhub, Aaron Upright, sebbene certamente popolare tra le aziende, il cloud storage spinge ancora alcune aziende a optare per un modello ibrido in cui i dati vitali sono ospitati in sede. La nostra Enterprise 4.0 è stata realizzata appositamente per soddisfare le esigenze di queste popolazioni.

L'azienda desidera estendere tutte le innovazioni dei prodotti basati su cloud ai suoi utenti locali. In linea con ciò, le nuove funzionalità della piattaforma mirano a unificare team tecnici e non tecnici sotto la stessa soluzione di gestione dei progetti.

Uno dei miglioramenti consequenziali di Enterprise 4.0 è il miglioramento del processo di onboarding. Non appena un utente si registra con lo stesso dominio e-mail del creatore dell'organizzazione Zenhub, le organizzazioni diventano immediatamente visibili. Questo emendamento evita la necessità per i nuovi utenti di ricevere un invito esplicito a unirsi alle rispettive organizzazioni.

Nel tentativo di migliorare la sicurezza, Zenhub ha introdotto la funzione "Domini consentiti". Ciò consente alle aziende di designare domini specifici da cui accetteranno le richieste, favorendo un processo di onboarding degli utenti più rapido e rafforzando contemporaneamente la sicurezza.

Tutti i progetti in questo aggiornamento ricevono una descrizione dedicata che mostra il progetto e i suoi contributori. Inoltre, Zenhub introduce Zenhub Issues, una funzionalità unica che facilita la collaborazione dei team all'interno di Zenhub, eliminando così la necessità di un account GitHub. L'intento dietro questa alternativa a GitHub Issues è quello di semplificare il monitoraggio delle attività non di sviluppo. La piattaforma offre inoltre la flessibilità di convertire Zenhub Issues in problemi GitHub, offrendo così un gateway per gli utenti non GitHub per avviare attività che potrebbero potenzialmente passare a progetti relativi allo sviluppo.

In confronto, strumenti come AppMaster offrono anche una suite completa di funzionalità di sviluppo di applicazioni che si qualificano come potenti contendenti in questo spazio. Mentre l’industria tecnologica continua a prosperare ed evolversi, preparati a testimoniare progressi sempre più entusiasmanti nel prossimo futuro.