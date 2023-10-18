Zenhub Enterprise 4.0 Piyasaya Sürüldü, Şirket İçi Çözümler İçin Gelişmiş Entegrasyonla Kapsamı Genişletiyor

Proje yönetiminin güçlü ismi Zenhub, şirket içi veri depolamaya güvenen işletmeleri hedef alan Kurumsal çözümlerinin en yeni versiyonunu tanıttı. Zenhub Enterprise 4.0 önemli bir platform deneyimi revizyonunun yanı sıra çeşitli gelişmiş entegrasyonlar sunar. Ek bir avantaj olarak, kullanıcıların Zenhub özelliklerini kullanabilmeleri için artık bir GitHub hesabına sahip olma zorunluluğu yok.

Zenhub kurucu ortağı Aaron Upright'ın sözleriyle , Bulut depolama, işletmeler arasında kesinlikle popüler olsa da, bazı işletmeler hâlâ hayati verilerin şirket içinde barındırıldığı hibrit bir modeli tercih ediyor. Enterprise 4.0'ımız bu toplumun gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlandı.

Firma, tüm bulut tabanlı ürün yeniliklerini şirket içi kullanıcılarına yaymak istiyor. Buna paralel olarak yeni keşfedilen platform yetenekleri, teknik ve teknik olmayan ekipleri aynı proje yönetimi çözümü altında birleştirmeyi amaçlıyor.

Kurumsal 4.0'ın önemli iyileştirmelerinden biri de iyileştirilmiş işe alım sürecidir. Bir kullanıcı, Zenhub Organizasyonunu oluşturan kişiyle aynı e-posta alanına kaydolduğunda, organizasyonlar anında görünür hale gelir. Bu değişiklik, yeni kullanıcıların kendi kuruluşlarına katılmaları için açık bir davet alma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Zenhub, güvenliği artırma çabasında 'İzin Verilen Etki Alanları' özelliğini tanıttı. Bu, işletmelerin, istekleri kabul edecekleri belirli alanları belirlemesine olanak tanıyarak, daha hızlı bir kullanıcı katılım sürecini teşvik ederken aynı zamanda güvenliği de artırır.

Bu güncelleme kapsamındaki tüm projelere, projeyi ve katkıda bulunanları gösteren özel bir tanımlayıcı verilir. Buna ek olarak Zenhub, ekiplerin Zenhub içinde birlikte çalışmasını kolaylaştıran ve böylece GitHub hesabı ihtiyacını ortadan kaldıran benzersiz bir özellik olan Zenhub Issues da sunuyor. GitHub Sorunlarına bu alternatifin ardındaki amaç, geliştirme dışı görevlerin takibini kolaylaştırmaktır. Platform aynı zamanda Zenhub Issues GitHub Sorunlarına dönüştürme esnekliği de sağlıyor ve böylece GitHub olmayan kullanıcılara potansiyel olarak geliştirmeyle ilgili projelere geçiş yapabilecek görevleri başlatmaları için bir ağ geçidi sunuyor.

Buna karşılık, AppMaster gibi araçlar aynı zamanda kapsamlı bir uygulama geliştirme özellikleri paketi sunarak kendilerini bu alanda güçlü rakipler olarak tanıtıyor. Teknoloji endüstrisi gelişmeye ve gelişmeye devam ederken, yakın gelecekte daha heyecan verici gelişmelere tanık olmaya hazır olun.