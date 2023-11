Zenhub Enterprise 4.0 é lançado e expande escopo com integração aprimorada para soluções locais

A forte empresa de gerenciamento de projetos, Zenhub, revelou sua mais nova versão de sua solução empresarial voltada para empresas que dependem de armazenamento interno de dados. Zenhub Enterprise 4.0 apresenta uma variedade de integrações aprimoradas junto com uma revisão significativa da experiência da plataforma. Como vantagem adicional, os usuários não são mais obrigados a ter uma conta GitHub para utilizar os recursos do Zenhub.

Nas palavras do cofundador Zenhub, Aaron Upright, embora certamente popular entre as empresas, o armazenamento em nuvem ainda faz com que algumas empresas optem por um modelo híbrido onde dados vitais são hospedados no local. Nosso Enterprise 4.0 foi criado especificamente para atender às necessidades dessa população.

A empresa deseja estender todas as inovações de produtos baseados em nuvem aos seus usuários locais. Em linha com isto, as novas capacidades da plataforma visam unificar equipas técnicas e não técnicas sob a mesma solução de gestão de projetos.

Uma das melhorias consequentes do Enterprise 4.0 é o processo de integração aprimorado. Assim que um usuário se registra com o mesmo domínio de e-mail do criador da Organização Zenhub, as organizações tornam-se instantaneamente visíveis. Esta alteração ignora a necessidade de novos usuários receberem um convite explícito para ingressar em suas respectivas organizações.

Em seu esforço para aumentar a segurança, Zenhub introduziu o recurso ‘Domínios permitidos’. Isso permite que as empresas designem domínios específicos dos quais aceitarão solicitações, promovendo um processo de integração de usuários mais rápido e, ao mesmo tempo, reforçando a segurança.

Todos os projetos nesta atualização recebem um descritor dedicado apresentando o projeto e seus colaboradores. Além disso, Zenhub apresenta Zenhub Issues, um recurso exclusivo que facilita o trabalho conjunto das equipes no Zenhub, eliminando assim a necessidade de uma conta GitHub. A intenção por trás desta alternativa aos problemas do GitHub é agilizar o rastreamento de tarefas que não sejam de desenvolvimento. A plataforma também oferece flexibilidade para converter Zenhub Issues em problemas do GitHub, oferecendo assim um portal para usuários que não são do GitHub iniciarem tarefas que poderiam potencialmente fazer a transição para projetos relacionados ao desenvolvimento.

Em comparação, ferramentas como AppMaster também oferecem um conjunto abrangente de recursos de desenvolvimento de aplicativos, marcando-se como concorrentes potentes neste espaço. À medida que a indústria tecnológica continua a prosperar e a evoluir, esteja preparado para testemunhar avanços mais emocionantes num futuro próximo.