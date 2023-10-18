ظهور Zenhub Enterprise 4.0 لأول مرة، وتوسيع نطاقه من خلال التكامل المحسن للحلول داخل الشركة

كشفت شركة Zenhub ، الشركة القوية في إدارة المشاريع، عن أحدث إصدار لها من حلول المؤسسات التي تستهدف الشركات التي تعتمد على تخزين البيانات داخليًا. يقدم Zenhub Enterprise 4.0 مجموعة متنوعة من عمليات التكامل المحسنة بالإضافة إلى إصلاح شامل لتجربة النظام الأساسي. كميزة إضافية، لم يعد المستخدمون ملزمين بامتلاك حساب GitHub للاستفادة من ميزات Zenhub.

على حد تعبير المؤسس المشارك لشركة Zenhub ، آرون أوبرايت، على الرغم من شعبيته بالتأكيد بين المؤسسات، إلا أن التخزين السحابي لا يزال يدفع بعض المؤسسات إلى اختيار نموذج هجين حيث يتم تخزين البيانات الحيوية داخل المؤسسة. تم تصميم Enterprise 4.0 الخاص بنا خصيصًا لتلبية متطلبات هذه الفئة من السكان.

تحرص الشركة على توسيع نطاق جميع ابتكارات المنتجات المستندة إلى السحابة لتشمل مستخدميها المحليين. وتماشيًا مع هذا، تهدف قدرات النظام الأساسي المكتشفة حديثًا إلى توحيد الفرق الفنية وغير الفنية تحت نفس حل إدارة المشروع.

إحدى تحسينات Enterprise 4.0 اللاحقة هي عملية الإعداد المحسنة. بمجرد قيام المستخدم بالتسجيل باستخدام نفس مجال البريد الإلكتروني الخاص بمنشئ مؤسسة Zenhub ، تصبح المؤسسات مرئية على الفور. يتجاوز هذا التعديل حاجة المستخدمين الجدد إلى تلقي دعوة صريحة للانضمام إلى المؤسسات الخاصة بهم.

في سعيها لتعزيز الأمان، قدمت Zenhub ميزة "المجالات المسموح بها". يتيح ذلك للشركات تعيين نطاقات محددة تقبل الطلبات منها، مما يعزز عملية تأهيل المستخدم بشكل أسرع مع تعزيز الأمان في نفس الوقت.

تتلقى جميع المشاريع ضمن هذا التحديث وصفًا مخصصًا يعرض المشروع والمساهمين فيه. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Zenhub Zenhub Issues ، وهي ميزة فريدة تسهل على الفرق العمل معًا داخل Zenhub ، وبالتالي تلغي الحاجة إلى حساب GitHub. الهدف من هذا البديل لمشكلات GitHub هو تبسيط تتبع المهام غير المتعلقة بالتطوير. توفر المنصة أيضًا المرونة اللازمة لتحويل Zenhub Issues إلى مشكلات GitHub، وبالتالي توفر بوابة للمستخدمين غير التابعين لـ GitHub لبدء المهام التي من المحتمل أن تنتقل إلى المشاريع المتعلقة بالتنمية.

وبالمقارنة، فإن أدوات مثل AppMaster تقدم أيضًا مجموعة شاملة من ميزات تطوير التطبيقات التي تميز نفسها كمنافسين أقوياء في هذا المجال. مع استمرار صناعة التكنولوجيا في الازدهار والتطور، كن مستعدًا لمشاهدة المزيد من التطورات المثيرة في المستقبل القريب.