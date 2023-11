Debiut Zenhub Enterprise 4.0, który rozszerza zakres dzięki ulepszonej integracji rozwiązań lokalnych

Zenhub, specjalista w dziedzinie zarządzania projektami, zaprezentował najnowszą wersję swojego rozwiązania dla przedsiębiorstw, skierowanego do firm, które polegają na wewnętrznym przechowywaniu danych. Zenhub Enterprise 4.0 wprowadza szereg udoskonalonych integracji wraz ze znaczącymi zmianami w zakresie obsługi platformy. Dodatkową zaletą jest to, że użytkownicy nie są już zobowiązani do posiadania konta GitHub w celu korzystania z funkcji Zenhub.

Jak mówi współzałożyciel Zenhub, Aaron Upright : „Chociaż przechowywanie w chmurze jest z pewnością popularne wśród przedsiębiorstw, nadal niektóre przedsiębiorstwa wybierają model hybrydowy, w którym najważniejsze dane są przechowywane lokalnie. Nasze Enterprise 4.0 zostało specjalnie zaprojektowane, aby zaspokoić wymagania tej populacji.

Firma pragnie udostępnić użytkownikom lokalnym wszystkie innowacje w zakresie produktów opartych na chmurze. W związku z tym nowo odkryte możliwości platformy mają na celu ujednolicenie zespołów technicznych i nietechnicznych w ramach tego samego rozwiązania do zarządzania projektami.

Jednym z wynikających z tego ulepszeń Enterprise 4.0 jest ulepszony proces wdrażania. Gdy tylko użytkownik zarejestruje się w tej samej domenie e-mail, co twórca organizacji Zenhub, organizacje staną się natychmiast widoczne. Niniejsza poprawka omija konieczność otrzymywania przez nowych użytkowników wyraźnego zaproszenia do przyłączenia się do odpowiednich organizacji.

Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo, Zenhub wprowadził funkcję „Dozwolone domeny”. Umożliwia to firmom wyznaczenie konkretnych domen, z których będą akceptowane żądania, co przyspiesza proces wdrażania użytkowników, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo.

Wszystkie projekty objęte tą aktualizacją otrzymują dedykowany opis prezentujący projekt i jego współautorów. Ponadto Zenhub wprowadza Zenhub Issues, unikalną funkcję ułatwiającą zespołom współpracę w ramach Zenhub, eliminując w ten sposób potrzebę posiadania konta GitHub. Celem tej alternatywy dla problemów GitHub jest usprawnienie śledzenia zadań niezwiązanych z programowaniem. Platforma zapewnia także elastyczność konwersji Zenhub Issues na problemy GitHub, oferując w ten sposób bramę dla użytkowników spoza GitHub do inicjowania zadań, które mogą potencjalnie przekształcić się w projekty związane z rozwojem.

Dla porównania narzędzia takie jak AppMaster oferują również kompleksowy zestaw funkcji tworzenia aplikacji, co oznacza, że ​​są potencjalnymi konkurentami w tej dziedzinie. Ponieważ branża technologiczna nadal się rozwija i ewoluuje, przygotuj się na więcej ekscytujących osiągnięć w najbliższej przyszłości.