Zenhub Enterprise 4.0 kommt auf den Markt und erweitert den Anwendungsbereich durch verbesserte Integration für On-Premise-Lösungen

Der treue Projektmanager Zenhub stellte seine neueste Version seiner Unternehmenslösung vor, die sich an Unternehmen richtet, die auf interne Datenspeicherung angewiesen sind. Zenhub Enterprise 4.0 führt eine Reihe verbesserter Integrationen sowie eine umfassende Überarbeitung der Plattformerfahrung ein. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass Benutzer nicht mehr verpflichtet sind, über ein GitHub-Konto zu verfügen, um die Funktionen von Zenhub nutzen zu können.

Mit den Worten von Zenhub -Mitbegründer Aaron Upright : Obwohl Cloud-Speicher bei Unternehmen sicherlich beliebt ist, entscheiden sich einige Unternehmen immer noch für ein Hybridmodell, bei dem wichtige Daten vor Ort gespeichert werden. Unser Enterprise 4.0 ist speziell auf die Anforderungen dieser Bevölkerungsgruppe zugeschnitten.

Das Unternehmen ist bestrebt, alle cloudbasierten Produktinnovationen auf seine On-Premise-Benutzer auszudehnen. Dementsprechend zielen die neu entdeckten Plattformfunktionen darauf ab, technische und nichttechnische Teams unter derselben Projektmanagementlösung zu vereinen.

Eine der konsequenten Verbesserungen von Enterprise 4.0 ist der verbesserte Onboarding-Prozess. Sobald sich ein Benutzer mit derselben E-Mail-Domäne wie der Ersteller der Zenhub Organisation registriert, werden die Organisationen sofort sichtbar. Durch diese Änderung wird die Notwendigkeit umgangen, dass neue Benutzer eine ausdrückliche Einladung zum Beitritt zu ihrer jeweiligen Organisation erhalten müssen.

Um die Sicherheit zu erhöhen, hat Zenhub die Funktion „Zulässige Domänen“ eingeführt. Dies ermöglicht es Unternehmen, bestimmte Domänen festzulegen, von denen sie Anfragen annehmen, was einen schnelleren Benutzer-Onboarding-Prozess fördert und gleichzeitig die Sicherheit erhöht.

Alle Projekte im Rahmen dieses Updates erhalten eine eigene Beschreibung, die das Projekt und seine Mitwirkenden vorstellt. Darüber hinaus führt Zenhub Zenhub Issues ein, eine einzigartige Funktion, die Teams die Zusammenarbeit innerhalb Zenhub erleichtert und so die Notwendigkeit eines GitHub-Kontos überflüssig macht. Die Absicht hinter dieser Alternative zu GitHub Issues besteht darin, die Nachverfolgung von Nicht-Entwicklungsaufgaben zu optimieren. Die Plattform bietet außerdem die Flexibilität, Zenhub Issues in GitHub-Probleme umzuwandeln, und bietet so Nicht-GitHub-Benutzern ein Gateway zum Initiieren von Aufgaben, die möglicherweise in entwicklungsbezogene Projekte übergehen könnten.

Im Vergleich dazu bieten Tools wie AppMaster auch eine umfassende Suite von Anwendungsentwicklungsfunktionen und gelten damit als starke Konkurrenten in diesem Bereich. Während die Technologiebranche weiterhin floriert und sich weiterentwickelt, können Sie sich darauf einstellen, in naher Zukunft weitere spannende Fortschritte zu erleben.