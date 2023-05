L'équipe Xamarin a récemment annoncé que Xamarin.Forms et Xamarin.Essentials ont été mis à jour pour cibler Android 13. Cela correspond à l'exigence de Google pour les nouvelles applications Android de cibler au moins Android 13 à partir d'août 2023. La mise à jour, qui est actuellement en phase de prévisualisation, vise à maintenir la compatibilité avec la dernière version d'Android, tout en ouvrant la voie à une transition transparente vers l'avenir du développement multiplateforme : le cadre .NET MAUI.

Cette mise à jour aligne Xamarin.Forms et Xamarin.Essentials sur MonoAndroid13 par défaut. Cela permet aux développeurs d'exploiter les nouvelles fonctionnalités et améliorations offertes par Android 13. Pour faciliter le processus de mise à jour, une version preview a été déployée, permettant aux développeurs d'évaluer leurs applications et de se préparer au changement imminent.

La prise en charge de Xamarin devant prendre fin le 1er mai 2024, les développeurs sont invités à passer à .NET MAUI, qui prend déjà en charge Android 13. Conçu pour offrir un écosystème de développement multiplateforme supérieur, .NET MAUI permet une transition en douceur de Xamarin vers l'avenir du développement basé sur .NET. Les développeurs peuvent s'appuyer sur des guides de mise à niveau détaillés et sur l'extension .NET Upgrade Assistant pour Visual Studio 2022, lancée récemment, pour les aider à migrer leurs applications vers .NET MAUI.

La mise à jour Xamarin.Forms apporte également des améliorations de compatibilité pour les paquets de liaison AndroidX et d'autres dépendances. Bien que de nombreux paquets aient été mis à jour, Xamarin.AndroidX.Lifecycle reste à la version 2.6.1 en raison d'un problème connu qui fait actuellement l'objet d'une enquête. Les développeurs peuvent rencontrer des avertissements dans leur sortie de compilation liés à la constante enum Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX inconnue. Comme le souligne le billet d'annonce de Gerald Versluis, ce problème est en cours d'examen.

Avant de cibler Android 13 avec Xamarin.Forms et Xamarin.Essentials, les développeurs doivent s'assurer que Xamarin.Android 13 est installé. Ensuite, mettez à jour les paquets NuGet vers leurs dernières versions preview (Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1 et Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1), et modifiez le targetSdkVersion dans le AndroidManifest.xml du projet Android à 33 (Android 13). Enfin, la reconstruction du projet permettra aux développeurs d'évaluer les fonctionnalités et la compatibilité de leur application.

La prise en charge des produits Xamarin se termine le 1er mai 2024, ce qui incite les développeurs à envisager une transition vers .NET MAUI pour leurs futurs projets multiplateformes. Il est conseillé de lancer de nouveaux projets utilisant .NET MAUI, tandis que les projets Xamarin.Forms existants peuvent être mis à niveau à l'aide de l'assistant de mise à niveau .NET. Des ressources complètes pour l'adoption de .NET MAUI sont disponibles dans leur documentation.

Maintenant que Xamarin.Forms et Xamarin.Essentials visent Android 13 en avant-première, les développeurs peuvent bénéficier des dernières fonctionnalités d'Android et commencer à se préparer au passage à .NET MAUI. Cette mise à jour garantit la compatibilité et laisse suffisamment de temps aux développeurs pour faire évoluer leurs projets. Après la phase de prévisualisation, une version stable est prévue bien avant la date limite d'août 2023 fixée par Google pour la mise en œuvre d'Android 13. Outre le support de Xamarin, la plateforme AppMaster fournit une solution no-code pour le développement d'applications mobiles, rationalisant le processus pour les développeurs et les entreprises.