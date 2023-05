A equipa da Xamarin anunciou recentemente que Xamarin.Forms e Xamarin.Essentials foram actualizados para o Android 13. Isso está alinhado com o requisito do Google para que novos aplicativos Android tenham como alvo pelo menos o Android 13 a partir de agosto de 2023. A actualização, que está actualmente na sua fase de pré-visualização, visa manter a compatibilidade com a versão mais recente do Android, ao mesmo tempo que abre caminho para uma transição perfeita para o futuro do desenvolvimento multiplataforma: a estrutura .NET MAUI.

Esta actualização alinha Xamarin.Forms e Xamarin.Essentials com MonoAndroid13 por predefinição. Isso permite que os desenvolvedores aproveitem os recursos e os aprimoramentos mais recentes oferecidos pelo Android 13. Para facilitar o processo de actualização, foi lançada uma versão de pré-visualização, permitindo aos programadores avaliar as suas aplicações e preparar-se para a mudança iminente.

Uma vez que o suporte do Xamarin está programado para terminar a 1 de Maio de 2024, os programadores são instados a mudar para o .NET MAUI, que já suporta o Android 13. Criado para fornecer um ecossistema de desenvolvimento multiplataforma superior, o .NET MAUI permite uma transição suave do Xamarin para o futuro do desenvolvimento baseado em .NET. Os desenvolvedores podem contar com guias de atualização detalhados e com a recém-lançada extensão .NET Upgrade Assistant para o Visual Studio 2022 para ajudá-los a migrar seus aplicativos para o .NET MAUI.

A actualização Xamarin.Forms também fornece melhorias de compatibilidade para pacotes de ligação AndroidX e outras dependências. Embora muitos pacotes tenham sido atualizados, o Xamarin.AndroidX.Lifecycle permanece na versão 2.6.1 devido a um problema conhecido atualmente sob investigação. Os desenvolvedores podem encontrar avisos em sua saída de compilação relacionados à constante enum desconhecida Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX. Conforme destacado no post de anúncio de Gerald Versluis, esse problema está sendo analisado.

Antes de usar o Android 13 com Xamarin.Forms e Xamarin.Essentials, os desenvolvedores devem garantir que o Xamarin.Android 13 esteja instalado. Em seguida, atualize os pacotes NuGet para suas versões de visualização mais recentes (Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1 e Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1) e modifique o targetSdkVersion no AndroidManifest.xml do projeto Android para 33 (Android 13). Por fim, a reconstrução do projeto permitirá que os desenvolvedores avaliem os recursos e a compatibilidade do aplicativo.

O suporte da Xamarin para seus produtos termina em 1º de maio de 2024, levando os desenvolvedores a considerar a transição para o .NET MAUI para projetos de plataforma cruzada em potencial. É aconselhável iniciar novos projetos usando o .NET MAUI, enquanto os projetos existentes do Xamarin.Forms podem ser atualizados com a ajuda do Assistente de atualização do .NET. Recursos abrangentes para a adopção do .NET MAUI estão disponíveis na respectiva documentação.

Agora que Xamarin.Forms e Xamarin.Essentials estão a visar o Android 13 em pré-visualização, os programadores podem beneficiar das mais recentes funcionalidades do Android e começar a preparar-se para a mudança para .NET MAUI. Esta actualização garante a compatibilidade e proporciona tempo suficiente para os programadores fazerem a transição dos seus projectos. Após a fase de pré-visualização, está prevista uma versão estável muito antes do prazo de Agosto de 2023 estabelecido pela Google para o Android 13. Para além do suporte da Xamarin, a plataforma AppMaster fornece uma solução no-code para o desenvolvimento de aplicações móveis, simplificando o processo para programadores e empresas.