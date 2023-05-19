Xamarin ekibi kısa bir süre önce Xamarin.Forms ve Xamarin.Essentials Android 13'ü hedefleyecek şekilde güncellendiğini duyurdu. Bu, Google'ın yeni Android uygulamalarının Ağustos 2023'ten itibaren en az Android 13'ü hedeflemesi gerekliliğiyle uyumludur. Şu anda önizleme aşamasında olan güncelleme aşaması, platformlar arası geliştirmenin geleceğine sorunsuz bir geçişin yolunu açarken en son Android sürümüyle uyumluluğu korumayı amaçlar: .NET MAUI çerçevesi.

Bu güncelleme, Xamarin.Forms ve Xamarin.Essentials varsayılan olarak MonoAndroid13 ile hizalar. Bunu yapmak, geliştiricilerin Android 13 tarafından sunulan en yeni özelliklerden ve geliştirmelerden yararlanmalarına olanak tanır. Yükseltme sürecini kolaylaştırmak için, geliştiricilerin uygulamalarını değerlendirmelerine ve yaklaşan geçişe hazırlanmalarına olanak tanıyan bir önizleme sürümü kullanıma sunuldu.

Xamarin desteğinin 1 Mayıs 2024'te sona ermesi planlandığından, geliştiricilerin zaten Android 13'ü destekleyen .NET MAUI'ye geçmesi isteniyor. Üstün bir platformlar arası geliştirme ekosistemi sağlamak için oluşturulmuş .NET MAUI, Xamarin'den .NET tabanlı geliştirmenin geleceği. Geliştiriciler, uygulamalarını .NET MAUI'ye taşımalarına yardımcı olması için ayrıntılı yükseltme kılavuzlarına ve Visual Studio 2022 için yakın zamanda kullanıma sunulan .NET Upgrade Assistant uzantısına güvenebilir.

Xamarin.Forms güncellemesi ayrıca AndroidX bağlama paketleri ve diğer bağımlılıklar için uyumluluk iyileştirmeleri sunar. Birçok paket güncellemeler görmüş olsa da Xamarin.AndroidX.Lifecycle, şu anda araştırılmakta olan bilinen bir sorun nedeniyle 2.6.1 sürümünde kalmaya devam ediyor. Geliştiriciler, derleme çıktılarında bilinmeyen numaralandırma sabiti Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX ile ilgili uyarılarla karşılaşabilir. Gerald Versluis tarafından yapılan duyuru gönderisinde vurgulandığı gibi, bu konu inceleniyor.

Xamarin.Forms ve Xamarin.Essentials ile Android 13'ü hedeflemeden önce, geliştiricilerin Xamarin.Android 13'ün kurulu olduğundan emin olmaları gerekir. Ardından, NuGet paketlerini en son önizleme sürümlerine (Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1 ve Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1) güncelleyin ve Android projesinin AndroidManifest.xml dosyasındaki targetSdkVersion'ı 33 (Android 13) olarak değiştirin. Son olarak, projeyi yeniden oluşturmak, geliştiricilerin uygulamalarının özelliklerini ve uyumluluğunu değerlendirmesine olanak tanır.

Xamarin'in ürünlerine verdiği destek 1 Mayıs 2024'te sona erecek ve geliştiriciler ileriye dönük platformlar arası projeler için .NET MAUI'ye geçmeyi düşünecekler. .NET MAUI kullanarak yeni projeler başlatmak tavsiye edilirken, mevcut Xamarin.Forms projeleri .NET Yükseltme Yardımcısı yardımıyla yükseltilebilir. .NET MAUI'yi benimsemeye yönelik kapsamlı kaynaklar, belgelerinde mevcuttur.

Artık Xamarin.Forms ve Xamarin.Essentials önizlemede Android 13'ü hedeflediğine göre, geliştiriciler en son Android özelliklerinden yararlanabilir ve .NET MAUI'ye geçiş için hazırlanmaya başlayabilir. Bu güncelleme uyumluluğu garanti eder ve geliştiricilerin projelerini değiştirmeleri için yeterli zaman sağlar. Önizleme aşamasının ardından, Google'ın Android 13'ü hedeflemek için son tarihi olan Ağustos 2023'ten çok önce kararlı bir sürümün çıkması bekleniyor. Xamarin'in desteğinin yanı sıra AppMaster platformu , mobil uygulama geliştirme için no-code bir çözüm sunarak hem geliştiriciler hem de işletmeler için süreci kolaylaştırıyor.