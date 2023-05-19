Команда Xamarin недавно объявила, что Xamarin.Forms и Xamarin.Essentials были обновлены для работы с Android 13. Это соответствует требованию Google о том, что новые приложения для Android должны быть ориентированы как минимум на Android 13, начиная с августа 2023 года. Обновление, которое в настоящее время находится на стадии предварительного просмотра, направлено на поддержание совместимости с последней версией Android, одновременно прокладывая путь для плавного перехода к будущему кросс-платформенной разработки: фреймворку .NET MAUI.

Это обновление приводит Xamarin.Forms и Xamarin.Essentials в соответствие с MonoAndroid13 по умолчанию. Это позволит разработчикам использовать новейшие возможности и усовершенствования, предлагаемые Android 13. Для облегчения процесса обновления был выпущен предварительный релиз, позволяющий разработчикам оценить свои приложения и подготовиться к предстоящему переходу.

Поскольку поддержка Xamarin должна закончиться 1 мая 2024 года, разработчикам рекомендуется перейти на .NET MAUI, который уже поддерживает Android 13. Созданный для обеспечения превосходной кросс-платформенной экосистемы разработки, .NET MAUI обеспечивает плавный переход от Xamarin к будущему разработки на базе .NET. Разработчики могут положиться на подробные руководства по обновлению и недавно запущенное расширение .NET Upgrade Assistant для Visual Studio 2022, которые помогут им перенести свои приложения на .NET MAUI.

Обновление Xamarin.Forms также предоставляет улучшения совместимости для пакетов привязки AndroidX и других зависимостей. Хотя многие пакеты получили обновления, Xamarin.AndroidX.Lifecycle остается на версии 2.6.1 из-за известной проблемы, которая в настоящее время находится в стадии расследования. Разработчики могут столкнуться с предупреждениями в результатах сборки, связанными с неизвестной константой перечисления Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX. Как указано в сообщении Джеральда Верслуиса, эта проблема изучается.

Прежде чем приступить к работе с Android 13 с помощью Xamarin.Forms и Xamarin.Essentials, разработчики должны убедиться, что у них установлен Xamarin.Android 13. Затем обновите пакеты NuGet до последних предварительных версий (Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1 и Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1) и измените targetSdkVersion в AndroidManifest.xml проекта Android на 33 (Android 13). Наконец, перестройка проекта позволит разработчикам оценить возможности и совместимость своего приложения.

Поддержка продуктов Xamarin заканчивается 1 мая 2024 года, что побуждает разработчиков рассмотреть возможность перехода на .NET MAUI для перспективных кроссплатформенных проектов. Рекомендуется начинать новые проекты с использованием .NET MAUI, а существующие проекты Xamarin.Forms можно обновить с помощью .NET Upgrade Assistant. Исчерпывающие ресурсы для внедрения .NET MAUI доступны в документации.

Теперь, когда Xamarin.Forms и Xamarin.Essentials нацелены на Android 13 в предварительной версии, разработчики могут воспользоваться последними возможностями Android и начать подготовку к переходу на .NET MAUI. Это обновление гарантирует совместимость и предоставляет разработчикам достаточно времени для перехода своих проектов. После фазы предварительного просмотра ожидается выпуск стабильного релиза задолго до установленного Google срока перехода на Android 13 - августа 2023 года. Помимо поддержки Xamarin, платформа AppMaster предоставляет решение no-code для разработки мобильных приложений, упрощая процесс как для разработчиков, так и для предприятий.