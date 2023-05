Das Xamarin-Team hat kürzlich angekündigt, dass Xamarin.Forms und Xamarin.Essentials aktualisiert wurden, um Android 13 zu unterstützen. Dies entspricht der Anforderung von Google, dass neue Android-Apps ab August 2023 mindestens auf Android 13 ausgerichtet sein müssen. Das Update, das sich derzeit in der Preview-Phase befindet, zielt darauf ab, die Kompatibilität mit der neuesten Android-Version aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Weg für einen nahtlosen Übergang in die Zukunft der plattformübergreifenden Entwicklung zu ebnen: das .NET MAUI-Framework.

Dieses Update richtet Xamarin.Forms und Xamarin.Essentials standardmäßig auf MonoAndroid13 aus. Auf diese Weise können Entwickler die neuesten Funktionen und Verbesserungen von Android 13 nutzen. Um den Upgrade-Prozess zu vereinfachen, wurde eine Vorabversion veröffentlicht, die es Entwicklern ermöglicht, ihre Anwendungen zu evaluieren und sich auf die bevorstehende Umstellung vorzubereiten.

Da die Unterstützung von Xamarin am 1. Mai 2024 ausläuft, wird Entwicklern dringend empfohlen, auf .NET MAUI umzusteigen, das Android 13 bereits unterstützt. NET MAUI wurde entwickelt, um ein überlegenes plattformübergreifendes Entwicklungsökosystem zu bieten und ermöglicht einen reibungslosen Übergang von Xamarin zur Zukunft der .NET-basierten Entwicklung. Entwickler können sich auf detaillierte Upgrade-Anleitungen und die kürzlich eingeführte Erweiterung .NET Upgrade Assistant für Visual Studio 2022 verlassen, um ihre Anwendungen auf .NET MAUI zu migrieren.

Das Xamarin.Forms Update bietet auch Kompatibilitätsverbesserungen für AndroidX-Bindungspakete und andere Abhängigkeiten. Obwohl viele Pakete aktualisiert wurden, bleibt Xamarin.AndroidX.Lifecycle aufgrund eines bekannten Problems, das derzeit untersucht wird, auf Version 2.6.1. Entwickler könnten in ihrer Build-Ausgabe auf Warnungen stoßen, die sich auf die unbekannte enum-Konstante Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX beziehen. Wie in der Ankündigung von Gerald Versluis hervorgehoben wird, wird dieses Problem derzeit untersucht.

Bevor sie mit Xamarin.Forms und Xamarin.Essentials auf Android 13 zielen, müssen Entwickler sicherstellen, dass sie Xamarin.Android 13 installiert haben. Als Nächstes müssen sie die NuGet-Pakete auf die neuesten Preview-Versionen (Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1 und Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1) aktualisieren und die targetSdkVersion in der AndroidManifest.xml des Android-Projekts auf 33 (Android 13) ändern. Durch die Neuerstellung des Projekts können Entwickler schließlich die Funktionen und die Kompatibilität ihrer App bewerten.

Der Support für die Produkte von Xamarin endet am 1. Mai 2024, was Entwickler dazu veranlasst, den Übergang zu .NET MAUI für künftige plattformübergreifende Projekte zu erwägen. Es ist ratsam, neue Projekte mit .NET MAUI zu starten, während bestehende Xamarin.Forms Projekte mit Hilfe des .NET Upgrade Assistant aktualisiert werden können. Umfassende Ressourcen für die Einführung von .NET MAUI sind in der Dokumentation zu finden.

Jetzt, da Xamarin.Forms und Xamarin.Essentials in der Vorschau auf Android 13 abzielen, können Entwickler von den neuesten Android-Funktionen profitieren und mit den Vorbereitungen für den Wechsel zu .NET MAUI beginnen. Dieses Update garantiert Kompatibilität und gibt Entwicklern ausreichend Zeit für die Umstellung ihrer Projekte. Im Anschluss an die Preview-Phase ist eine stabile Version zu erwarten, und zwar lange vor dem von Google gesetzten Termin im August 2023 für Android 13. Neben der Unterstützung von Xamarin bietet die AppMaster-Plattform no-code eine Lösung für die Entwicklung mobiler Apps, die den Prozess für Entwickler und Unternehmen gleichermaßen vereinfacht.