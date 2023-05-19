أعلن فريق Xamarin مؤخرًا أنه تم تحديث Xamarin.Forms و Xamarin.Essentials لاستهداف Android 13. ويتماشى هذا مع متطلبات Google لتطبيقات Android الجديدة لاستهداف Android 13 على الأقل بدءًا من أغسطس 2023. التحديث ، والذي هو قيد المعاينة حاليًا. المرحلة ، تهدف إلى الحفاظ على التوافق مع أحدث إصدار من Android ، مع تمهيد الطريق لانتقال سلس إلى مستقبل التطوير عبر الأنظمة الأساسية: .NET MAUI framework.

يعمل هذا التحديث على محاذاة Xamarin.Forms و Xamarin.Essentials مع MonoAndroid13 افتراضيًا. يتيح القيام بذلك للمطورين الاستفادة من أحدث الميزات والتحسينات التي يوفرها Android 13. لتسهيل عملية الترقية ، تم طرح إصدار معاينة ، مما يتيح للمطورين تقييم تطبيقاتهم والاستعداد للتحول الوشيك.

نظرًا لأنه من المقرر أن ينتهي دعم Xamarin في 1 مايو 2024 ، فإن المطورين مدعوون للتحول إلى .NET MAUI ، والذي يدعم بالفعل Android 13. الذي تم تصميمه لتوفير نظام تطوير بيئي متفوق عبر الأنظمة الأساسية ، يتيح .NET MAUI الانتقال السلس من Xamarin إلى مستقبل التطوير المستند إلى .NET. يمكن للمطورين الاعتماد على أدلة الترقية التفصيلية وامتداد .NET Upgrade Assistant الذي تم إطلاقه مؤخرًا لبرنامج Visual Studio 2022 لمساعدتهم على ترحيل تطبيقاتهم إلى .NET MAUI.

يوفر تحديث Xamarin.Forms أيضًا تحسينات في التوافق لحزم ربط AndroidX والاعتماديات الأخرى. على الرغم من أن العديد من الحزم قد شهدت تحديثات ، تظل Xamarin.AndroidX.Lifecycle في الإصدار 2.6.1 بسبب مشكلة معروفة قيد التحقيق حاليًا. قد يصادف المطورون تحذيرات في مخرجات البناء المتعلقة بثابت التعداد غير المعروف Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX. كما هو موضح في إعلان جيرالد فيرسلو ، يتم النظر في هذه المشكلة.

قبل استهداف Android 13 مع Xamarin.Forms و Xamarin.Essentials ، يجب على المطورين التأكد من تثبيت Xamarin.Android 13. بعد ذلك ، قم بتحديث حزم NuGet إلى أحدث إصدارات المعاينة (Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1 و Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1) وقم بتعديل targetSdkVersion في AndroidManifest.xml الخاص بمشروع Android إلى 33 (Android 13). أخيرًا ، ستتيح إعادة بناء المشروع للمطورين تقييم ميزات تطبيقاتهم وتوافقها.

ينتهي دعم Xamarin لمنتجاتهم في 1 مايو 2024 ، مما دفع المطورين إلى التفكير في الانتقال إلى .NET MAUI للمشاريع المحتملة عبر الأنظمة الأساسية. يُنصح ببدء مشروعات جديدة باستخدام .NET MAUI ، بينما يمكن ترقية مشروعات Xamarin.Forms الحالية بمساعدة .NET Upgrade Assistant. تتوفر موارد شاملة لاعتماد .NET MAUI من خلال وثائقها.

الآن بما أن Xamarin.Forms و Xamarin.Essentials تستهدف Android 13 في المعاينة ، يمكن للمطورين الاستفادة من أحدث ميزات Android والبدء في التحضير للتحول إلى .NET MAUI. يضمن هذا التحديث التوافق ويوفر وقتًا كافيًا للمطورين لنقل مشاريعهم. بعد مرحلة المعاينة ، من المتوقع إصدار مستقر قبل الموعد النهائي لشركة Google في أغسطس 2023 لاستهداف Android 13. إلى جانب دعم Xamarin ، توفر منصة AppMaster حلاً no-code لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، مما يسهل العملية للمطورين والشركات على حد سواء.