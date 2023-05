Het Xamarin-team heeft onlangs aangekondigd dat Xamarin.Forms en Xamarin.Essentials zijn bijgewerkt om Android 13 te targeten. Dit komt overeen met de eis van Google dat nieuwe Android apps zich vanaf augustus 2023 ten minste op Android 13 moeten richten. De update, die zich momenteel in de previewfase bevindt, is bedoeld om de compatibiliteit met de nieuwste Android-versie te behouden en tegelijkertijd de weg vrij te maken voor een naadloze overgang naar de toekomst van cross-platform ontwikkeling: het .NET MAUI framework.

Deze update stemt Xamarin.Forms en Xamarin.Essentials standaard af op MonoAndroid13. Hierdoor kunnen ontwikkelaars gebruik maken van de nieuwste functies en verbeteringen van Android 13. Om het upgrade proces te vergemakkelijken is een preview release uitgerold, zodat ontwikkelaars hun apps kunnen evalueren en zich kunnen voorbereiden op de aanstaande verschuiving.

Aangezien de ondersteuning van Xamarin eindigt op 1 mei 2024, worden ontwikkelaars aangespoord om over te stappen op .NET MAUI, dat Android 13 al ondersteunt. Gebouwd om een superieur cross-platform ontwikkel ecosysteem te bieden, maakt .NET MAUI een soepele overgang mogelijk van Xamarin naar de toekomst van .NET-gebaseerde ontwikkeling. Ontwikkelaars kunnen vertrouwen op gedetailleerde upgrade gidsen en de onlangs gelanceerde .NET Upgrade Assistant extensie voor Visual Studio 2022 om hen te helpen hun apps te migreren naar .NET MAUI.

De update Xamarin.Forms levert ook compatibiliteitsverbeteringen voor AndroidX-bindingspakketten en andere afhankelijkheden. Hoewel veel pakketten updates hebben gezien, blijft Xamarin.AndroidX.Lifecycle op versie 2.6.1 vanwege een bekend probleem dat momenteel wordt onderzocht. Ontwikkelaars kunnen waarschuwingen tegenkomen in hun build output in verband met de onbekende enum constante Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX. Zoals aangegeven in de aankondigingspost van Gerald Versluis, wordt dit probleem onderzocht.

Voordat zij zich richten op Android 13 met Xamarin.Forms en Xamarin.Essentials, moeten ontwikkelaars ervoor zorgen dat zij Xamarin.Android 13 geïnstalleerd hebben. Werk vervolgens de NuGet-pakketten bij naar de nieuwste preview-versies (Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1 en Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1) en wijzig de targetSdkVersion in de AndroidManifest.xml van het project naar 33 (Android 13). Door het project opnieuw te bouwen kunnen ontwikkelaars ten slotte de functies en compatibiliteit van hun app beoordelen.

De ondersteuning van Xamarin voor hun producten eindigt op 1 mei 2024, waardoor ontwikkelaars moeten overwegen over te stappen op .NET MAUI voor toekomstige cross-platform projecten. Het is raadzaam nieuwe projecten te starten met .NET MAUI, terwijl bestaande Xamarin.Forms projecten kunnen worden geüpgraded met behulp van de .NET Upgrade Assistant. Uitgebreide hulpmiddelen voor het gebruik van .NET MAUI zijn beschikbaar via hun documentatie.

Nu Xamarin.Forms en Xamarin.Essentials gericht zijn op Android 13 in preview, kunnen ontwikkelaars profiteren van de nieuwste Android-functies en zich voorbereiden op de overstap naar .NET MAUI. Deze update garandeert compatibiliteit en geeft ontwikkelaars ruim de tijd om hun projecten over te zetten. Na de preview-fase wordt een stabiele release verwacht ruim voor Google's deadline van augustus 2023 voor het richten van Android 13. Naast de ondersteuning van Xamarin biedt het AppMaster platform een no-code oplossing voor de ontwikkeling van mobiele apps, waardoor het proces voor zowel ontwikkelaars als bedrijven wordt gestroomlijnd.