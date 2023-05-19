Xamarin团队最近宣布，Xamarin.Forms 和Xamarin.Essentials 已经更新为针对Android 13。这符合谷歌的要求，即从2023年8月开始，新的安卓应用至少要针对安卓13。该更新目前处于预览阶段，旨在保持与最新Android版本的兼容性，同时为无缝过渡到跨平台开发的未来铺平道路：.NET MAUI框架。

这次更新默认将Xamarin.Forms 和Xamarin.Essentials 与MonoAndroid13对齐。这样做使开发者能够利用Android 13提供的最新功能和增强功能。为了促进升级过程，已经推出了一个预览版，使开发者能够评估他们的应用程序并为即将到来的转变做好准备。

由于Xamarin的支持计划于2024年5月1日结束，我们敦促开发者转向.NET MAUI，它已经支持Android 13。.NET MAUI的建立是为了提供一个卓越的跨平台开发生态系统，它能够从Xamarin顺利过渡到基于.NET的未来开发。开发人员可以依靠详细的升级指南和最近推出的Visual Studio 2022的.NET升级助手扩展来帮助他们将其应用程序迁移到.NET MAUI。

Xamarin.Forms 更新还提供了对AndroidX绑定包和其他依赖的兼容性改进。虽然许多软件包都有更新，但Xamarin.AndroidX.Lifecycle仍然是2.6.1版本，因为目前有一个已知的问题正在调查中。开发者在构建输出中可能会遇到与未知枚举常量Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX有关的警告。正如Gerald Versluis在公告中强调的，这个问题正在被调查。

在用Xamarin.Forms 和Xamarin.Essentials 瞄准Android 13之前，开发者必须确保他们已经安装了Xamarin.Android 13。接下来，将NuGet包更新为最新的预览版本（Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1和Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1），并将Android项目的AndroidManifest.xml中的targetSdkV版本修改为33（Android 13）。最后，重建项目将使开发者能够评估他们的应用程序的功能和兼容性。

Xamarin对其产品的支持在2024年5月1日结束，这促使开发者考虑为未来的跨平台项目过渡到.NET MAUI。建议使用.NET MAUI启动新项目，而现有的Xamarin.Forms 项目可以在.NET升级助手的帮助下进行升级。采用.NET MAUI的全面资源可通过其文档获得。

现在，Xamarin.Forms 和Xamarin.Essentials 的目标是预览版的Android 13，开发者可以从最新的Android功能中受益，并开始为转向.NET MAUI做准备。这一更新保证了兼容性，并为开发者提供了充足的时间来过渡他们的项目。在预览阶段之后，预计在谷歌2023年8月针对安卓13的最后期限之前会有一个稳定版本。除了Xamarin的支持，AppMaster平台还为移动应用开发提供了一个no-code 的解决方案，为开发者和企业简化了流程。