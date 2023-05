Zespół Xamarin ogłosił niedawno, że strony Xamarin.Forms i Xamarin.Essentials zostały zaktualizowane do systemu Android 13. Jest to zgodne z wymogiem Google, aby nowe aplikacje na Androida były ukierunkowane co najmniej na Androida 13, począwszy od sierpnia 2023 roku. Aktualizacja, która jest obecnie w fazie podglądu, ma na celu utrzymanie kompatybilności z najnowszą wersją Androida, jednocześnie torując drogę do płynnego przejścia do przyszłości rozwoju międzyplatformowego: frameworka .NET MAUI.

Ta aktualizacja domyślnie dostosowuje Xamarin.Forms i Xamarin.Essentials do MonoAndroid13. Dzięki temu deweloperzy mogą wykorzystać najnowsze funkcje i ulepszenia oferowane przez system Android 13. Aby ułatwić proces aktualizacji, wprowadzono wersję zapoznawczą, umożliwiającą deweloperom ocenę ich aplikacji i przygotowanie się na zbliżającą się zmianę.

Ponieważ wsparcie Xamarin ma zakończyć się 1 maja 2024 r., deweloperzy są zachęcani do przejścia na .NET MAUI, który już obsługuje system Android 13. Stworzony w celu zapewnienia doskonałego międzyplatformowego ekosystemu programistycznego, .NET MAUI umożliwia płynne przejście z Xamarin do przyszłości programowania opartego na .NET. Deweloperzy mogą polegać na szczegółowych przewodnikach aktualizacji i niedawno uruchomionym rozszerzeniu .NET Upgrade Assistant dla Visual Studio 2022, aby pomóc im w migracji aplikacji do .NET MAUI.

Aktualizacja Xamarin.Forms zapewnia również ulepszenia kompatybilności dla pakietów wiążących AndroidX i innych zależności. Chociaż wiele pakietów doczekało się aktualizacji, Xamarin.AndroidX.Lifecycle pozostaje w wersji 2.6.1 ze względu na znany błąd, który jest obecnie badany. Deweloperzy mogą napotkać ostrzeżenia w danych wyjściowych kompilacji związane z nieznaną stałą wyliczeniową Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX. Jak podkreślono w ogłoszeniu Geralda Versluisa, kwestia ta jest obecnie badana.

Przed rozpoczęciem pracy z Androidem 13 za pomocą Xamarin.Forms i Xamarin.Essentials, deweloperzy muszą upewnić się, że mają zainstalowaną aplikację Xamarin.Android 13. Następnie należy zaktualizować pakiety NuGet do najnowszych wersji preview (Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1 i Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1) i zmodyfikować targetSdkVersion w AndroidManifest.xml projektu Android na 33 (Android 13). Wreszcie, przebudowanie projektu umożliwi deweloperom ocenę funkcji i kompatybilności ich aplikacji.

Wsparcie Xamarin dla ich produktów kończy się 1 maja 2024 roku, co skłania deweloperów do rozważenia przejścia na .NET MAUI dla przyszłych projektów wieloplatformowych. Zaleca się inicjowanie nowych projektów przy użyciu .NET MAUI, podczas gdy istniejące projekty Xamarin.Forms można uaktualnić za pomocą .NET Upgrade Assistant. Kompleksowe zasoby do przyjęcia .NET MAUI są dostępne w ich dokumentacji.

Teraz, gdy Xamarin.Forms i Xamarin.Essentials są ukierunkowane na Androida 13 w wersji zapoznawczej, programiści mogą korzystać z najnowszych funkcji Androida i rozpocząć przygotowania do przejścia na .NET MAUI. Ta aktualizacja gwarantuje kompatybilność i zapewnia deweloperom wystarczająco dużo czasu na przeniesienie swoich projektów. Po zakończeniu fazy podglądu, stabilna wersja jest spodziewana na długo przed terminem Google z sierpnia 2023 r. na wprowadzenie Androida 13. Oprócz wsparcia Xamarin, platforma AppMaster zapewnia rozwiązanie no-code do tworzenia aplikacji mobilnych, usprawniając proces zarówno dla programistów, jak i firm.