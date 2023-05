Il team di Xamarin ha annunciato di recente che Xamarin.Forms e Xamarin.Essentials sono stati aggiornati per essere indirizzati ad Android 13. Questo è in linea con il requisito di Google per cui le nuove app Android dovranno essere mirate almeno ad Android 13 a partire da agosto 2023. L'aggiornamento, attualmente in fase di anteprima, mira a mantenere la compatibilità con l'ultima versione di Android, aprendo al contempo la strada a una transizione senza soluzione di continuità verso il futuro dello sviluppo multipiattaforma: il framework .NET MAUI.

Questo aggiornamento allinea Xamarin.Forms e Xamarin.Essentials con MonoAndroid13 per impostazione predefinita. Ciò consente agli sviluppatori di sfruttare le nuove funzionalità e i miglioramenti offerti da Android 13. Per facilitare il processo di aggiornamento, è stata rilasciata una release di anteprima che consente agli sviluppatori di valutare le proprie applicazioni e prepararsi all'imminente passaggio.

Poiché la fine del supporto di Xamarin è prevista per il 1° maggio 2024, gli sviluppatori sono invitati a passare a .NET MAUI, che già supporta Android 13. Costruita per fornire un ecosistema di sviluppo multipiattaforma di qualità superiore, .NET MAUI consente di passare senza problemi da Xamarin al futuro dello sviluppo basato su .NET. Gli sviluppatori possono contare su guide dettagliate all'aggiornamento e sull'estensione .NET Upgrade Assistant per Visual Studio 2022, lanciata di recente, per aiutarli a migrare le loro applicazioni a .NET MAUI.

L'aggiornamento Xamarin.Forms apporta anche miglioramenti alla compatibilità dei pacchetti di binding AndroidX e di altre dipendenze. Sebbene molti pacchetti siano stati aggiornati, Xamarin.AndroidX.Lifecycle rimane alla versione 2.6.1 a causa di un problema noto attualmente in fase di indagine. Gli sviluppatori potrebbero trovare avvisi nell'output di compilazione relativi alla costante enum sconosciuta Scope.LIBRARY_GROUP_PREFIX. Come evidenziato nel post di annuncio di Gerald Versluis, questo problema è in fase di studio.

Prima di puntare su Android 13 con Xamarin.Forms e Xamarin.Essentials, gli sviluppatori devono assicurarsi di avere installato Xamarin.Android 13. Quindi, aggiornare i pacchetti NuGet alle ultime versioni di anteprima (Xamarin.Forms 5.0.0.2599-pre1 e Xamarin.Essentials 1.8.0-preview1) e modificare targetSdkVersion in AndroidManifest.xml del progetto Android in 33 (Android 13). Infine, la ricostruzione del progetto consentirà agli sviluppatori di valutare le funzionalità e la compatibilità della loro applicazione.

Il supporto di Xamarin per i suoi prodotti termina il 1° maggio 2024, il che spinge gli sviluppatori a considerare la possibilità di passare a .NET MAUI per i futuri progetti multipiattaforma. È consigliabile iniziare nuovi progetti utilizzando .NET MAUI, mentre i progetti Xamarin.Forms esistenti possono essere aggiornati con l'aiuto di .NET Upgrade Assistant. Risorse complete per l'adozione di .NET MAUI sono disponibili nella loro documentazione.

Ora che Xamarin.Forms e Xamarin.Essentials puntano ad Android 13 in anteprima, gli sviluppatori possono beneficiare delle ultime funzionalità di Android e iniziare a prepararsi per il passaggio a .NET MAUI. Questo aggiornamento garantisce la compatibilità e offre agli sviluppatori un ampio margine di tempo per la transizione dei loro progetti. Dopo la fase di anteprima, si prevede una release stabile ben prima della scadenza di agosto 2023 fissata da Google per il passaggio ad Android 13. Oltre al supporto di Xamarin, la piattaforma AppMaster offre una soluzione no-code per lo sviluppo di applicazioni mobili, semplificando il processo per sviluppatori e aziende.