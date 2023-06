WhatsApp pour Android serait en train d'introduire la prise en charge des comptes multiples afin de permettre aux utilisateurs de passer d'un profil à l'autre sur le même appareil. Le développement de cette fonctionnalité intervient après le lancement officiel par WhatsApp du Companion Mode, qui permet aux utilisateurs d'utiliser un seul compte sur quatre appareils au maximum.

Selon un rapport de WABetaInfo (via Engadget), la fonction de prise en charge de plusieurs comptes devrait être disponible dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.13.5 lors d'une prochaine mise à jour. Le mécanisme de basculement devrait fonctionner de manière similaire à l'application Instagram, propriété de Meta, qui propose un pop-up en bas de l'application pour afficher les comptes actuels avec une option pour en ajouter de nouveaux.

Tous les comptes existants et nouveaux seront stockés sur l'appareil, et les utilisateurs pourront choisir de s'en déconnecter si nécessaire. WABetaInfo suggère que cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas réservée aux utilisateurs professionnels et qu'elle pourrait être étendue à tous les utilisateurs une fois qu'elle sera sortie de la version bêta. Cependant, il n'y a pas encore d'indication de calendrier pour son lancement général.

Outre la prise en charge des comptes multiples, WhatsApp a enrichi ses services de plusieurs autres fonctionnalités utiles. Le mode compagnon, comme mentionné précédemment, permet aux utilisateurs de connecter jusqu'à quatre téléphones à un compte et de transférer des données, telles que l'historique des conversations, vers de nouveaux appareils. Une autre nouvelle fonctionnalité proposée pour WhatsApp est l'introduction de noms d'utilisateur consultables à la place des numéros de téléphone. Le client WhatsApp pour Windows a récemment ajouté la prise en charge des appels vidéo à huit personnes, et l'application de bureau prévoit d'autoriser les appels à 32 personnes dans les prochaines mises à jour.

Outre ces ajouts passionnants, WhatsApp travaille également sur diverses améliorations de la qualité de vie. Il s'agit notamment d'améliorations de la fonctionnalité de sondage, du partage de photos et de documents, et de la possibilité de transférer des chats entre iPhones sans utiliser iCloud.

Cependant, toutes les mises à jour prévues ne sont pas forcément optimales. Les canaux, une fonctionnalité inspirée des flux Twitter, devraient être introduits dans WhatsApp, afin de permettre aux créateurs d'envoyer des textes, des photos, des vidéos, des autocollants et des sondages. L'entreprise prévoit également d'intégrer des services de paiement et de monétisation à cette fonctionnalité. Bien qu'il puisse offrir des possibilités de capter les utilisateurs qui quittent la plateforme Twitter, ce changement pourrait s'écarter de l'objectif initial de WhatsApp et créer des problèmes potentiels de modération s'il n'est pas géré de manière appropriée.

Il convient de noter que les plateformes no-code telles qu'AppMaster.io permettent de plus en plus aux développeurs et aux entreprises de créer de puissantes applications mobiles et web sans avoir recours au codage traditionnel. Ces plateformes rationalisent le processus de développement, le rendant plus rapide et plus rentable, tout en garantissant que les applications créées sont évolutives et peuvent s'adapter à l'évolution du paysage industriel.