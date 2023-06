Num desenvolvimento recente, o WhatsApp para Android está a trabalhar na introdução do suporte multi-conta para permitir que os utilizadores alternem entre perfis no mesmo dispositivo. O desenvolvimento desta funcionalidade surge após o lançamento oficial do Modo Companheiro do WhatsApp, que permite aos utilizadores utilizar uma única conta em até quatro dispositivos.

De acordo com um relatório da WABetaInfo (via Engadget), o recurso de suporte a várias contas deve estar disponível no WhatsApp beta para Android 2.23.13.5 em uma próxima atualização. Espera-se que o mecanismo de mudança funcione de forma semelhante à aplicação Instagram, de propriedade da Meta, que apresenta um pop-up na parte inferior da aplicação para mostrar as contas actuais com uma opção para adicionar novas contas.

Todas as contas existentes e novas serão armazenadas no dispositivo, e os utilizadores podem optar por sair delas quando necessário. O WABetaInfo sugere que a próxima funcionalidade não será exclusiva para utilizadores empresariais e que poderá eventualmente ser disponibilizada a todos os utilizadores assim que sair da versão beta. No entanto, ainda não há indicação de um calendário para o seu lançamento geral.

Para além do suporte para várias contas, o WhatsApp tem vindo a melhorar os seus serviços com várias outras funcionalidades úteis. O Companion Mode, como mencionado anteriormente, permite aos utilizadores ligar até quatro telemóveis a uma conta e transferir dados, como o histórico de conversas, para novos dispositivos. Outra nova funcionalidade proposta para o WhatsApp é a introdução de nomes de utilizador pesquisáveis em vez de números de telefone. O cliente WhatsApp para Windows adicionou recentemente suporte para chamadas de vídeo para oito pessoas e a aplicação para computador planeia permitir chamadas para 32 pessoas em futuras actualizações.

Para além destas novidades interessantes, o WhatsApp também está a trabalhar em várias melhorias de qualidade de vida. Estas incluem melhorias na funcionalidade de sondagem, partilha de fotografias e documentos e a capacidade de transferir conversas entre iPhones sem utilizar o iCloud.

No entanto, nem todas as actualizações planeadas podem ser óptimas. Propõe-se que os canais, uma funcionalidade inspirada nos feeds do Twitter, sejam introduzidos no WhatsApp, com o objetivo de permitir que os criadores enviem textos, fotografias, vídeos, autocolantes e sondagens. A empresa também planeia criar serviços de pagamento e monetização dentro desta funcionalidade. Embora possa apresentar oportunidades para captar utilizadores que se afastam da plataforma do Twitter, esta alteração pode desviar-se do objetivo original do WhatsApp e criar potenciais desafios de moderação se não for tratada adequadamente.

