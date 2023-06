Naar verluidt werkt WhatsApp voor Android aan de introductie van ondersteuning voor meerdere accounts, zodat gebruikers op hetzelfde apparaat kunnen wisselen tussen profielen. De ontwikkeling van deze functie komt na de officiële lancering door WhatsApp van de Companion Mode, waarmee gebruikers één account kunnen gebruiken op maximaal vier apparaten.

Volgens een rapport van WABetaInfo (via Engadget) zou de functie voor ondersteuning van meerdere accounts in een komende update beschikbaar moeten zijn in de WhatsApp-bèta voor Android 2.23.13.5. Het schakelmechanisme zal naar verwachting op dezelfde manier werken als de Instagram-app van Meta, die een pop-up onderaan de app weergeeft met de huidige accounts en een optie om nieuwe accounts toe te voegen.

Alle bestaande en nieuwe accounts worden opgeslagen op het apparaat en gebruikers kunnen ervoor kiezen om uit te loggen als dat nodig is. WABetaInfo suggereert dat de aankomende functie niet exclusief zal zijn voor zakelijke gebruikers en dat het uiteindelijk naar alle gebruikers kan worden uitgerold zodra het uit beta is. Er is echter nog geen indicatie van een tijdschema voor de algemene release.

Naast ondersteuning voor meerdere accounts heeft WhatsApp zijn diensten uitgebreid met verschillende andere handige functies. Met de Companion Mode, zoals eerder genoemd, kunnen gebruikers tot vier telefoons verbinden met één account en gegevens, zoals de chatgeschiedenis, overbrengen naar nieuwe apparaten. Een andere nieuwe functie die is voorgesteld voor WhatsApp is de introductie van doorzoekbare gebruikersnamen in plaats van telefoonnummers. De Windows WhatsApp-client heeft onlangs ondersteuning toegevoegd voor videogesprekken met acht personen en de desktop-app wil in toekomstige updates gesprekken met 32 personen mogelijk maken.

Naast deze spannende toevoegingen werkt WhatsApp ook aan verschillende verbeteringen van de kwaliteit van leven. Deze omvatten verbeteringen aan de poll-functionaliteit, het delen van foto's en documenten en de mogelijkheid om chats over te zetten tussen iPhones zonder iCloud te gebruiken.

Niet alle geplande updates zijn echter optimaal. Er wordt voorgesteld om Channels, een functie die is geïnspireerd op Twitter-feeds, te introduceren in WhatsApp, zodat makers teksten, foto's, video's, stickers en polls kunnen versturen. Het bedrijf is ook van plan om betalings- en monetisatiediensten in deze functie op te nemen. Hoewel het mogelijkheden kan bieden om gebruikers aan te trekken die het Twitter-platform de rug toekeren, kan deze verandering afwijken van het oorspronkelijke doel van WhatsApp en potentiële moderatieproblemen veroorzaken als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.

