Secondo un recente sviluppo, WhatsApp per Android starebbe lavorando all'introduzione del supporto multi-account per consentire agli utenti di passare da un profilo all'altro sullo stesso dispositivo. Lo sviluppo di questa funzione arriva dopo il lancio ufficiale della modalità Companion di WhatsApp, che consente agli utenti di utilizzare un singolo account su un massimo di quattro dispositivi.

Secondo un rapporto di WABetaInfo (via Engadget), la funzione di supporto multi-account dovrebbe essere disponibile nella beta di WhatsApp per Android 2.23.13.5 in un prossimo aggiornamento. Il meccanismo di commutazione dovrebbe funzionare in modo simile a quello dell'app Instagram di proprietà di Meta, che presenta un pop-up nella parte inferiore dell'app per visualizzare gli account correnti con l'opzione di aggiungerne di nuovi.

Tutti gli account esistenti e quelli nuovi saranno memorizzati sul dispositivo e gli utenti potranno scegliere di disconnettersi da essi quando necessario. WABetaInfo suggerisce che l'imminente funzione non sarà esclusiva degli utenti business e che potrebbe essere estesa a tutti gli utenti una volta terminata la fase beta. Tuttavia, non c'è ancora alcuna indicazione di un calendario per il rilascio generale.

Oltre al supporto per il multiaccount, WhatsApp ha migliorato i suoi servizi con diverse altre utili funzioni. La modalità Companion, come già accennato, consente agli utenti di collegare fino a quattro telefoni a un unico account e di trasferire i dati, come la cronologia delle chat, ai nuovi dispositivi. Un'altra novità proposta per WhatsApp è l'introduzione di nomi utente ricercabili al posto dei numeri di telefono. Il client WhatsApp per Windows ha recentemente aggiunto il supporto per le videochiamate a otto persone, mentre l'applicazione desktop prevede di consentire chiamate a 32 persone nei prossimi aggiornamenti.

Oltre a queste interessanti aggiunte, WhatsApp sta lavorando a diversi miglioramenti della qualità della vita. Tra questi, i miglioramenti alla funzionalità dei sondaggi, la condivisione di foto e documenti e la possibilità di trasferire le chat tra iPhone senza utilizzare iCloud.

Tuttavia, non tutti gli aggiornamenti previsti potrebbero essere ottimali. Si propone di introdurre in WhatsApp i canali, una funzione ispirata ai feed di Twitter, con l'obiettivo di consentire ai creatori di inviare testi, foto, video, adesivi e sondaggi. L'azienda prevede anche di inserire in questa funzione servizi di pagamento e monetizzazione. Sebbene possa rappresentare un'opportunità per catturare gli utenti che si allontanano dalla piattaforma Twitter, questo cambiamento potrebbe allontanarsi dallo scopo originario di WhatsApp e creare potenziali problemi di moderazione se non gestito in modo appropriato.

