Według najnowszych doniesień, WhatsApp na Androida pracuje nad wprowadzeniem obsługi wielu kont, aby umożliwić użytkownikom przełączanie się między profilami na tym samym urządzeniu. Rozwój tej funkcji następuje po oficjalnym uruchomieniu przez WhatsApp trybu Companion Mode, który pozwala użytkownikom obsługiwać jedno konto na maksymalnie czterech urządzeniach.

Według raportu WABetaInfo (za pośrednictwem Engadget), funkcja obsługi wielu kont powinna być dostępna w WhatsApp beta dla Androida 2.23.13.5 w nadchodzącej aktualizacji. Oczekuje się, że mechanizm przełączania będzie działał podobnie do aplikacji Instagram należącej do Meta, która zawiera wyskakujące okienko u dołu aplikacji, aby wyświetlić bieżące konta z opcją dodawania nowych.

Wszystkie istniejące i nowe konta będą przechowywane na urządzeniu, a użytkownicy będą mogli się z nich wylogować w razie potrzeby. WABetaInfo sugeruje, że nadchodząca funkcja nie będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników biznesowych i może ostatecznie zostać udostępniona wszystkim użytkownikom po wyjściu z wersji beta. Na razie nie ma jednak żadnych wskazówek co do harmonogramu jej ogólnej premiery.

Oprócz obsługi wielu kont, WhatsApp ulepsza swoje usługi o kilka innych przydatnych funkcji. Tryb Towarzysza, jak wspomniano wcześniej, pozwala użytkownikom podłączyć do czterech telefonów do jednego konta i przesyłać dane, takie jak historia czatów, na nowe urządzenia. Kolejną nową funkcją zaproponowaną dla WhatsApp jest wprowadzenie wyszukiwalnych nazw użytkowników zamiast numerów telefonów. Klient WhatsApp dla systemu Windows niedawno dodał obsługę ośmioosobowych połączeń wideo, a aplikacja komputerowa planuje umożliwić 32-osobowe rozmowy w przyszłych aktualizacjach.

Oprócz tych ekscytujących dodatków, WhatsApp pracuje również nad różnymi ulepszeniami jakości życia. Obejmują one ulepszenia funkcji ankiet, udostępniania zdjęć i dokumentów oraz możliwość przesyłania czatów między iPhone'ami bez korzystania z iCloud.

Jednak nie wszystkie planowane aktualizacje mogą być optymalne. Kanały, funkcja inspirowana kanałami Twittera, mają zostać wprowadzone do WhatsApp, aby umożliwić twórcom wysyłanie tekstów, zdjęć, filmów, naklejek i ankiet. Firma planuje również zbudować usługi płatności i monetyzacji w ramach tej funkcji. Chociaż może to stanowić okazję do przechwycenia użytkowników odchodzących od platformy Twitter, zmiana ta może odbiegać od pierwotnego celu WhatsApp i stwarzać potencjalne wyzwania związane z moderacją, jeśli nie zostanie odpowiednio potraktowana.

Warto zauważyć, że platformy no-code, takie jak AppMaster.io, sprawiają, że deweloperzy i firmy mają coraz większy dostęp do tworzenia potężnych aplikacji mobilnych i internetowych bez konieczności tradycyjnego kodowania. Takie platformy usprawniają proces rozwoju, czyniąc go szybszym i bardziej opłacalnym, zapewniając jednocześnie, że tworzone aplikacje są skalowalne i mogą dostosowywać się do zmieniającego się krajobrazu branżowego.