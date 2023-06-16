في تطور حديث ، ورد أن WhatsApp لنظام Android يعمل على تقديم دعم متعدد الحسابات لتمكين المستخدمين من التبديل بين الملفات الشخصية على نفس الجهاز. يأتي تطوير هذه الميزة بعد إطلاق WhatsApp الرسمي لـ Companion Mode ، والذي يسمح للمستخدمين بتشغيل حساب واحد على ما يصل إلى أربعة أجهزة.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo (عبر Engadget) ، يجب أن تكون ميزة دعم الحسابات المتعددة متاحة في إصدار WhatsApp التجريبي لنظام التشغيل Android 2.23.13.5 في التحديث القادم. من المتوقع أن تعمل آلية التبديل بشكل مشابه لتطبيق Instagram المملوك لـ Meta ، والذي يحتوي على نافذة منبثقة في الجزء السفلي من التطبيق لعرض الحسابات الحالية مع خيار إضافة حسابات جديدة.

سيتم تخزين جميع الحسابات الحالية والجديدة على الجهاز ، ويمكن للمستخدمين اختيار تسجيل الخروج منها حسب الحاجة. يقترح WABetaInfo أن الميزة القادمة لن تكون حصرية لمستخدمي الأعمال وأنه قد يتم طرحها في النهاية لجميع المستخدمين بمجرد خروجها من الإصدار التجريبي. ومع ذلك ، لا يوجد ما يشير إلى جدول زمني لإصداره العام حتى الآن.

إلى جانب دعم الحسابات المتعددة ، عزز WhatsApp خدماته بالعديد من الميزات المفيدة الأخرى. الوضع المصاحب ، كما ذكرنا سابقًا ، يتيح للمستخدمين توصيل ما يصل إلى أربعة هواتف بحساب واحد ونقل البيانات ، مثل محفوظات الدردشة ، إلى الأجهزة الجديدة. ميزة أخرى جديدة مقترحة لتطبيق WhatsApp هي إدخال أسماء مستخدمين قابلة للبحث بدلاً من أرقام الهواتف. أضاف عميل Windows WhatsApp مؤخرًا دعمًا لمكالمات الفيديو لثمانية أشخاص ، ويخطط تطبيق سطح المكتب للسماح بإجراء مكالمات من 32 شخصًا في التحديثات المستقبلية.

بصرف النظر عن هذه الإضافات المثيرة ، يعمل WhatsApp أيضًا على تحسينات مختلفة لجودة الحياة. يتضمن ذلك تحسينات على وظائف الاستطلاع ومشاركة الصور والمستندات والقدرة على نقل الدردشات بين أجهزة iPhone دون استخدام iCloud.

ومع ذلك ، قد لا تكون جميع التحديثات المخطط لها هي الأمثل. يُقترح تقديم القنوات ، وهي ميزة مستوحاة من خلاصات Twitter ، إلى WhatsApp ، بهدف السماح للمبدعين بإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي. تخطط الشركة أيضًا لبناء خدمات الدفع وتحقيق الدخل ضمن هذه الميزة. على الرغم من أنه قد يوفر فرصًا لجذب المستخدمين الذين يبتعدون عن منصة Twitter ، إلا أن هذا التغيير قد ينحرف عن الغرض الأصلي من WhatsApp ويخلق تحديات معتدلة محتملة إذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب.

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