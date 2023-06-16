Как сообщается, WhatsApp для Android работает над внедрением поддержки нескольких аккаунтов, чтобы пользователи могли переключаться между профилями на одном устройстве. Разработка этой функции происходит после официального запуска WhatsApp режима Companion Mode, который позволяет пользователям работать с одной учетной записью на четырех устройствах.

Согласно отчету WABetaInfo (через Engadget), функция поддержки нескольких аккаунтов должна появиться в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.13.5 в ближайшем обновлении. Ожидается, что механизм переключения будет функционировать аналогично приложению Instagram, принадлежащему компании Meta, которое имеет всплывающее окно в нижней части приложения для отображения текущих аккаунтов с возможностью добавления новых.

Все существующие и новые аккаунты будут храниться на устройстве, и пользователи смогут выходить из них по мере необходимости. WABetaInfo предполагает, что предстоящая функция не будет эксклюзивной для бизнес-пользователей, и что она может в конечном итоге распространиться на всех пользователей после выхода из бета-версии. Тем не менее, пока нет никаких сведений о сроках ее общего выпуска.

Помимо поддержки нескольких учетных записей, WhatsApp расширяет свои услуги несколькими другими полезными функциями. Режим Companion Mode, как упоминалось ранее, позволяет пользователям подключать до четырех телефонов к одному аккаунту и передавать данные, например, историю чатов, на новые устройства. Еще одна новая функция, предложенная для WhatsApp, - введение имен пользователей с возможностью поиска вместо номеров телефонов. Клиент WhatsApp для Windows недавно добавил поддержку видеозвонков на восемь человек, а приложение для настольных компьютеров планирует в будущих обновлениях сделать возможными звонки на 32 человека.

Помимо этих интересных дополнений, WhatsApp также работает над различными улучшениями качества жизни. К ним относятся улучшения функциональности опросов, обмена фотографиями и документами, а также возможность переноса чатов между iPhone без использования iCloud.

Однако не все запланированные обновления могут оказаться оптимальными. В WhatsApp предлагается ввести "Каналы" - функцию, вдохновленную лентами Twitter, которая позволит авторам отправлять тексты, фотографии, видео, стикеры и опросы. Компания также планирует встроить в эту функцию платежные и монетизационные сервисы. Хотя это может открыть возможности для привлечения пользователей, уходящих с платформы Twitter, это изменение может отклониться от первоначальной цели WhatsApp и создать потенциальные проблемы с модерацией, если не принять соответствующие меры.

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