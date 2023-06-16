据报道，在最近的一项发展中，安卓版WhatsApp正在努力引入多账户支持，使用户能够在同一设备上切换配置文件。这项功能的开发是在WhatsApp正式推出伴侣模式后进行的，该模式允许用户在最多四台设备上操作一个账户。

根据WABetaInfo的报告（通过Engadget），在即将到来的更新中，多账户支持功能应该可以在Android 2.23.13.5的WhatsApp测试版中使用。预计切换机制的功能类似于Meta旗下的Instagram应用，其特点是在应用底部有一个弹出窗口，显示当前账户，并有一个添加新账户的选项。

所有现有的和新的账户都将存储在设备上，用户可以根据需要选择注销。WABetaInfo认为，即将推出的功能不会是企业用户独有的，一旦脱离测试阶段，它可能最终会向所有用户推出。然而，目前还没有迹象表明其全面发布的时间表。

除了多账户支持，WhatsApp一直在用其他几个有用的功能来加强其服务。如前所述，伴侣模式让用户将最多四部手机连接到一个账户，并将数据（如聊天记录）转移到新设备上。为WhatsApp提出的另一个新功能是引入可搜索的用户名，而不是电话号码。Windows WhatsApp客户端最近增加了对8人视频通话的支持，而桌面应用程序计划在未来的更新中允许32人通话。

除了这些令人兴奋的新增功能，WhatsApp还在进行各种生活质量的改进。这些包括增强投票功能，照片和文件共享，以及在不使用iCloud的情况下在iPhone之间传输聊天记录的能力。

然而，并非所有计划中的更新都可能是最佳的。频道，一个受Twitter feeds启发的功能，被提议引入WhatsApp，目的是允许创作者发送文本、照片、视频、贴纸和投票。该公司还计划在该功能中建立支付和货币化服务。尽管这可能为捕捉从Twitter平台转移的用户带来机会，但如果处理不当，这一变化可能偏离WhatsApp的初衷，并带来潜在的监管挑战。

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