Yakın tarihli bir gelişmede, Android için WhatsApp'ın, kullanıcıların aynı cihazdaki profiller arasında geçiş yapmasını sağlamak için çoklu hesap desteği sunmaya çalıştığı bildiriliyor. Bu özelliğin geliştirilmesi, WhatsApp'ın, kullanıcıların dört adede kadar cihazda tek bir hesap çalıştırmalarına olanak tanıyan Tamamlayıcı Modu'nun resmi lansmanından sonra gelir.

WABetaInfo (Engadget aracılığıyla) tarafından hazırlanan bir rapora göre, çoklu hesap desteği özelliği, yaklaşan bir güncellemede Android 2.23.13.5 için WhatsApp beta sürümünde bulunmalıdır. Geçiş mekanizmasının, uygulamanın alt kısmında yeni hesaplar ekleme seçeneğiyle mevcut hesapları görüntülemek için bir açılır pencere bulunan Meta'ya ait Instagram uygulamasına benzer şekilde çalışması bekleniyor.

Tüm mevcut ve yeni hesaplar cihazda saklanacak ve kullanıcılar gerektiğinde bu hesaplardan çıkış yapmayı seçebilir. WABetaInfo, yaklaşmakta olan özelliğin işletme kullanıcılarına özel olmayacağını ve beta sürümünden çıktıktan sonra sonunda tüm kullanıcılara sunulabileceğini öne sürüyor. Ancak, henüz genel sürümü için bir zaman çizelgesi belirtisi yok.

Çoklu hesap desteğinin yanı sıra WhatsApp, hizmetlerini diğer bazı kullanışlı özelliklerle geliştiriyor. Companion Mode, daha önce de belirtildiği gibi, kullanıcıların bir hesaba dört adede kadar telefon bağlamasına ve sohbet geçmişi gibi verileri yeni cihazlara aktarmasına olanak tanır. WhatsApp için önerilen bir diğer yeni özellik de telefon numaraları yerine aranabilir kullanıcı adlarının getirilmesi. Windows WhatsApp istemcisi yakın zamanda sekiz kişilik görüntülü arama desteği ekledi ve masaüstü uygulaması, gelecekteki güncellemelerde 32 kişilik aramalara izin vermeyi planlıyor.

WhatsApp, bu heyecan verici eklemelerin yanı sıra çeşitli yaşam kalitesi iyileştirmeleri üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında anket işlevindeki geliştirmeler, fotoğraf ve belge paylaşımı ve iCloud kullanmadan sohbetleri iPhone'lar arasında aktarma yeteneği yer alıyor.

Ancak, planlanan tüm güncellemeler ideal olmayabilir. Twitter beslemelerinden ilham alan bir özellik olan kanalların, içerik oluşturucuların metin, fotoğraf, video, çıkartma ve anket göndermesine izin vermek amacıyla WhatsApp'a tanıtılması önerildi. Şirket ayrıca bu özellik kapsamında ödeme ve para kazanma hizmetleri oluşturmayı planlıyor. Twitter platformundan uzaklaşan kullanıcıları yakalamak için fırsatlar sunsa da, bu değişiklik WhatsApp'ın orijinal amacından sapabilir ve uygun şekilde ele alınmadığı takdirde potansiyel denetleme zorlukları yaratabilir.

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