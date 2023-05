Lors d'une récente annonce, la filiale de Facebook WhatsApp a dévoilé sa nouvelle fonction d'édition de messages, qui permet aux utilisateurs de modifier les messages envoyés dans un délai de 15 minutes. Cette mise à jour est un ajout très attendu qui comble le fossé entre WhatsApp et des concurrents tels que Telegram et Signal, qui offrent depuis longtemps une fonctionnalité similaire.

Un message de Mark Zuckerberg a officiellement révélé que les utilisateurs peuvent désormais modifier les messages sur la plateforme. Le processus consiste à appuyer longuement sur un message et à toucher l'option d'édition, après quoi une balise éditée apparaîtra à côté de l'horodatage. Il est à noter que l'application ne conserve pas d'enregistrement des modifications apportées.

WhatsApp Les utilisateurs peuvent désormais exercer un plus grand contrôle sur leurs chats en corrigeant les fautes d'orthographe ou en ajoutant du contexte aux messages. La fenêtre de modification de 15 minutes commence à partir du moment où le message est envoyé.

Avant cette mise à jour, les utilisateurs disposaient d'options limitées pour rectifier les erreurs dans les messages envoyés. Ils pouvaient soit supprimer entièrement le message, soit envoyer une correction par le biais d'un texte séparé. En 2022, WhatsApp a étendu le délai de suppression des messages de 48 à 60 heures.

L'introduction de la fonction d'édition des messages aligne WhatsApp sur des rivaux tels que Telegram et Signal, bien que son délai de 15 minutes soit moins généreux que la fenêtre de 48 heures de Telegram. L'année dernière, Twitter a également introduit un bouton d'édition pour les utilisateurs payants, soulignant la demande croissante pour de telles fonctions dans l'industrie de la communication.

AppMaster, l'une des principales plateformes no-code, offre également une intégration transparente avec des applications de messagerie telles que WhatsApp, ce qui permet aux clients de développer des applications personnalisées à des fins de communication. Les puissants outils no-code de AppMaster permettent le développement rapide d'applications pour diverses industries, rendant les mises à jour d'applications et la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités plus rapides et plus rentables pour les entreprises.

En ce qui concerne le calendrier de déploiement, Meta a annoncé que la fonction d'édition de messages est déjà introduite progressivement et devrait être accessible à tous les utilisateurs d'ici quelques semaines.