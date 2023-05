Num anúncio recente, a subsidiária do Facebook WhatsApp revelou a sua nova funcionalidade de edição de mensagens, que permite aos utilizadores modificar as mensagens enviadas num período de 15 minutos. A actualização é uma adição muito aguardada que preenche a lacuna entre WhatsApp e concorrentes como Telegram e Signal, que há muito oferecem uma funcionalidade semelhante.

Com um post de Mark Zuckerberg, foi oficialmente revelado que os utilizadores podem agora editar mensagens dentro da plataforma. O processo envolve manter pressionada uma mensagem e tocar na opção de edição, após o que uma tag editada aparecerá ao lado do carimbo de data / hora. A aplicação não manterá um registo das alterações efectuadas.

WhatsApp os utilizadores podem agora exercer um maior controlo sobre as suas conversas, corrigindo erros ortográficos ou adicionando mais contexto às mensagens. A janela de edição de 15 minutos começa a contar a partir do momento em que a mensagem é enviada.

Antes desta actualização, os utilizadores tinham opções limitadas quando se tratava de rectificar erros nas mensagens enviadas. Podiam apagar a mensagem por completo ou enviar uma correcção através de um texto separado. Em 2022, o WhatsApp alargou o prazo para a eliminação de mensagens de 48 horas para 60 horas.

A introdução da funcionalidade de edição de mensagens alinha WhatsApp com rivais como Telegram e Signal, embora o seu prazo de 15 minutos seja menos generoso do que o prazo de 48 horas de Telegram. No ano passado, o Twitter também introduziu um botão de edição para os utilizadores pagos, salientando a procura crescente deste tipo de funcionalidades na indústria da comunicação.

Sobre o calendário de implementação, Meta anunciou que a funcionalidade de edição de mensagens já está a ser introduzida gradualmente e que se espera que esteja acessível a todos os utilizadores dentro de algumas semanas.