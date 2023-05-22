في إعلان حديث ، كشفت شركة WhatsApp التابعة لـ Facebook النقاب عن ميزة تحرير الرسائل الجديدة ، مما يتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة خلال نافذة مدتها 15 دقيقة. التحديث هو إضافة متوقعة للغاية تعمل على سد الفجوة بين WhatsApp والمنافسين مثل Telegram و Signal ، الذين قدموا وظائف مماثلة منذ فترة طويلة.

من خلال منشور من Mark Zuckerberg ، تم الكشف رسميًا عن أنه يمكن للمستخدمين الآن تحرير الرسائل داخل النظام الأساسي. تتضمن العملية الضغط لفترة طويلة على رسالة والنقر على خيار التحرير ، وبعد ذلك ستظهر علامة تم تحريرها بجوار الطابع الزمني. والجدير بالذكر أن التطبيق لن يحتفظ بسجل للتغييرات التي تم إجراؤها.

يمكن لمستخدمي WhatsApp الآن ممارسة قدر أكبر من التحكم في محادثاتهم عن طريق تصحيح الأخطاء الإملائية أو إضافة سياق إضافي إلى الرسائل. تبدأ نافذة التحرير التي تبلغ مدتها 15 دقيقة من لحظة إرسال الرسالة.

قبل هذا التحديث ، كان لدى المستخدمين خيارات محدودة عندما يتعلق الأمر بتصحيح الأخطاء في الرسائل المرسلة. يمكنهم إما حذف الرسالة بالكامل أو إرسال تصحيح عبر نص منفصل. في عام 2022 ، مدد WhatsApp الحد الزمني لحذف الرسائل من 48 ساعة إلى 60 ساعة.

تعمل ميزة تحرير الرسائل على مواءمة WhatsApp مع المنافسين مثل Telegram و Signal ، على الرغم من أن الإطار الزمني الذي يبلغ 15 دقيقة أقل سخاء من نافذة Telegram التي تبلغ 48 ساعة. في العام الماضي ، قدم Twitter أيضًا زر تعديل للمستخدمين المدفوعين ، مما يبرز الطلب المتزايد على مثل هذه الميزات في صناعة الاتصالات.

يوفر AppMaster ، وهو نظام أساسي رائد no-code ، تكاملاً سلسًا مع تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp ، مما يسمح للعملاء بتطوير تطبيقات مخصصة لأغراض الاتصال. تتيح أدوات AppMaster القوية no-code تطوير سريع للتطبيقات لمختلف الصناعات ، مما يجعل تحديثات التطبيقات وتنفيذ الميزات الجديدة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات.

في الجدول الزمني المتداول ، أعلنت Meta أن ميزة تحرير الرسائل قيد التنفيذ بالفعل ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع المستخدمين في غضون أسابيع قليلة.