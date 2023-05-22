Недавно дочерняя компания Facebook WhatsApp представила новую функцию редактирования сообщений, позволяющую пользователям изменять отправленные сообщения в течение 15 минут. Обновление является долгожданным дополнением, которое устраняет разрыв между WhatsApp и конкурентами, такими как Telegram и Signal, которые уже давно предлагают аналогичные функции.

В сообщении Mark Zuckerberg было официально объявлено, что пользователи теперь могут редактировать сообщения в платформе. Для этого нужно нажать на сообщение и выбрать опцию редактирования, после чего рядом с меткой времени появится отредактированный тег. Примечательно, что приложение не будет сохранять записи о внесенных изменениях.

WhatsApp Пользователи теперь могут лучше контролировать свои чаты, исправляя опечатки или добавляя дополнительный контекст к сообщениям. 15-минутное окно редактирования начинается с момента отправки сообщения.

До этого обновления пользователи имели ограниченные возможности для исправления ошибок в отправленных сообщениях. Они могли либо полностью удалить сообщение, либо отправить исправление отдельным сообщением. В 2022 году WhatsApp увеличил срок удаления сообщений с 48 до 60 часов.

Введение функции редактирования сообщений роднит WhatsApp с такими конкурентами, как Telegram и Signal, хотя 15-минутные временные рамки менее щедры, чем 48-часовое окно Telegram. В прошлом году Twitter также ввел кнопку редактирования для платных пользователей, подчеркивая растущий спрос на такие функции в коммуникационной индустрии.

AppMaster, ведущая платформа no-code, также предлагает бесшовную интеграцию с приложениями для обмена сообщениями, такими как WhatsApp, позволяя клиентам разрабатывать собственные приложения для коммуникационных целей. Мощные no-code инструменты AppMaster позволяют быстро разрабатывать приложения для различных отраслей, что делает обновление приложений и внедрение новых функций более быстрым и экономически эффективным для предприятий.

Что касается графика внедрения, Meta объявил, что функция редактирования сообщений уже постепенно внедряется и, как ожидается, будет доступна всем пользователям в течение нескольких недель.