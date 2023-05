In un recente annuncio, la filiale di Facebook WhatsApp ha presentato la sua nuova funzione di modifica dei messaggi, che consente agli utenti di modificare i messaggi inviati entro una finestra di 15 minuti. L'aggiornamento è un'aggiunta molto attesa che colma il divario tra WhatsApp e i concorrenti come Telegram e Signal, che da tempo offrono funzionalità simili.

Con un post di Mark Zuckerberg è stato ufficialmente rivelato che gli utenti possono ora modificare i messaggi all'interno della piattaforma. Il processo consiste nel premere a lungo un messaggio e toccare l'opzione di modifica, dopodiché apparirà un tag modificato accanto al timestamp. In particolare, l'app non manterrà una registrazione delle modifiche apportate.

WhatsApp Gli utenti possono ora esercitare un maggiore controllo sulle loro chat, correggendo gli errori ortografici o aggiungendo un ulteriore contesto ai messaggi. La finestra di modifica di 15 minuti inizia dal momento dell'invio del messaggio.

Prima di questo aggiornamento, gli utenti avevano opzioni limitate per correggere gli errori nei messaggi inviati. Potevano eliminare completamente il messaggio o inviare una correzione con un testo separato. Nel 2022, WhatsApp ha esteso il limite di tempo per l'eliminazione dei messaggi da 48 a 60 ore.

L'introduzione della funzione di modifica dei messaggi allinea WhatsApp a rivali come Telegram e Signal, anche se il termine di 15 minuti è meno generoso della finestra di 48 ore di Telegram. L'anno scorso anche Twitter ha introdotto un pulsante di modifica per gli utenti a pagamento, evidenziando la crescente richiesta di tali funzioni nel settore della comunicazione.

Per quanto riguarda il programma di implementazione, Meta ha annunciato che la funzione di modifica dei messaggi è già in fase di introduzione graduale e si prevede che sarà accessibile a tutti gli utenti entro poche settimane.